Fiéis varginhenses demonstram solidariedade e paróquias arrecadam toneladas de alimentos

Doações foram recebidas pelas paróquias de Varginha durante procissão motorizada solidária na festa de Corpus Christi

Durante a festa de Corpus Christi, celebrada no último dia 11 de junho, a igreja católica realizou procissões motorizadas por todo território nacional, buscando arrecadar alimentos e várias outras doações para ajudar as famílias carentes de cada município.

Em Varginha não foi diferente. Oito das nove paróquias da cidade realizaram a procissão solidária e arrecadaram, juntas, toneladas de alimentos, além de cobertores, roupas, fraldas e outras doações. As procissões ocorreram após as missas celebradas em honra ao Corpo e Sangue de Cristo.

Por conta da pandemia do Coronavírus, este ano foi suspensa a confecção de tapetes, tradicional homenagem dos fiéis ao Santíssimo Sacramento nesta data. Os varginhenses foram convidados a enfeitar as casas para receber a benção durante a procissão, que aconteceu de forma motorizada, com somente cinco carros.

CSul entrou em contato com as nove paróquias da cidade e foi informado sobre as doações que receberam. Confira:

Mártir São Sebastião

150 cestas básicas, 30 sacos de roupas e 40 cobertores

Sant’Ana

2,7 toneladas de alimentos, além de roupas e cobertores









Nossa Senhora de Fátima

1 tonelada de alimento, 48 caixas de leite, 168 peças de roupas, 30 cobertores, 50 pacotes de fraldas geriátricas e 15 pacotes de fraldas para crianças











São José

400 kg de alimento













Nossa Senhora do Rosário

4,1 toneladas de alimentos, 600 peças de roupas e 47 cobertores

Imaculada Conceição

A Paróquia continua recebendo doações. Segundo a secretaria da paróquia, foram duas cestas básicas doadas na última semana.

CSul entrou em contato com as outras três paróquias da cidade. A do Frei Galvão informou que por política interna da paróquia, não divulgaria os números das doações. Já a Paróquia Cristo Luz dos Povos não realizou recolhimento de doações durante a procissão de Corpus Christi. A Paróquia do Divino informou que não encerrou a contabilização dos alimentos arrecadados.

“Cheios de alegria e do Amor de Deus em ações práticas de amor ao próximo, os cristãos leigos (as) devem manter viva a chama da fé e da missão por uma Igreja em saída, no seguimento a Jesus Cristo, sendo Sal da terra e luz do mundo”.Senhor agradecemos por mais este gesto de comunhão fraterna em nossa comunidade. Senhor, por cada irmão(a). A recompensa maior são as bênçãos de Deus que pedimos sobre a vida de todos os que se dedicaram e sobre suas famílias. A alegria maior foi ver a alegria de todos em ver o Senhor passar, a entrega, a doação, partilha, a compreensão, o esforço e a convivência fraterna. Assim como diz a Palavra, o Senhor nos diz: “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. (Jo 15, 15-17). Obrigado, paroquianos, por todo amor e dedicação. Deus os abençoe hoje e sempre!Gratidão e o sentimento profundo que brota do nosso coração”, agradeceu o pároco da paróquia Frei Galvão, Elias Tadeu de Souza, nas redes sociais.