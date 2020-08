Fiéis retornam à celebrações presenciais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Medidas de prevenção ao coronavírus seguem estabelecidas pela

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Redação CSul/Foto destaque: Salomé Cassimiro

As igrejas católicas de Varginha retomaram as celebrações de missas presenciais neste domingo (1º), após quatro meses com apenas missas online. A retomada vale para todas as igrejas da Diocese da Campanha.

Missa da juventude realizada na Matriz do Divino Espírito Santo.

As paróquias adotaram uma série de medidas, os fiéis agora devem agendar previamente a presença nas celebrações, desta forma são distribuídas senhas para o controle de pessoas, ainda são estabelecidas medidas de distanciamento social durante as celebrações.

O CSul em contato com as paróquias de Varginha foi informado de que a retomada das atividades ocorreu de maneira tranquila e organizada. Na paróquia Matriz do Divino Espirito Santo, foram distribuídas 170 senhas para os fiéis, horas após a abertura do agendamento, as senhas já estavam esgotadas. Foram celebradas quatro missas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Nas demais paróquias, como a de São José foram celebradas sete missas neste fim de semana. A paróquia de Fátima e Rosário realizaram três cerimônias.

No Mártir São Sebastião foram seis missas, o perfil da paróquia segue com atualizações diárias aos fiéis que seguem acompanhando de casa. Na paróquia de Frei Galvão foram celebradas quatro missas. Já no Imaculada Conceição foi realizada apenas uma celebração. O CSul tentou tentar em contato com a paróquia Cristo Luz dos Povos mas, até o momento dessa publicação não havia conseguido retorno. A edição reitera ainda que, segue em atualização da reportagem para complementar tal informação.

Fiéis devem higienizar as mãos antes de entrar na igreja. Foto: Kimberly Kandini

Os agendamentos podem ser feitos presencialmente nas paróquias. A opção de acompanhar as missas de maneira online também está disponível nos perfis das respectivas igrejas.

Para que as missas presenciais sejam possíveis, portas e janelas das igrejas devem permanecer abertas, o uso de máscara é obrigatório. Durante as celebrações todos os participantes ainda recebem álcool em gel nas mãos e higienizam os pés nas entradas das igrejas.

Todas as orientações seguem normas estabelecidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Igrejas Evangélicas

Já nas igrejas evangélicas de Varginha, as atividades seguem repeitando medidas de distanciamento social, durante os cultos também é obrigatório o uso de máscara.

Atos que envolvem contato direto, como o gesto ‘a paz do senhor’, que geralmente é feito durante o apertar de mãos, está suspenso como medida de prevenção.

Durante as celebrações, cadeiras permanecem afastadas e o número de membros segue reduzido para 30%, a opção online também segue disponível nas redes sociais.