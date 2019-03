Exposição da Assoart prossegue até quinta-feira na Casa do Artesão

Prossegue até quinta-feira (14), a venda de peças artesanais confeccionadas pela Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart) na Casa do Artesão (loja de artesanato no Via Café Garden Shopping).

O público poderá comprar lindas peças confeccionadas à mão como oratórios, dedoches e fantoches, panos de prato pintados e bordados, portal papel toalha, pesos de porta, itens em crochê e tricô e muitos outros. O horário de atendimento segue o mesmo das demais lojas do Via Café.

A Casa do Artesão é uma parceria entre a Fundação Cultural de Varginha e o Via Café e conta atualmente com duas associações de artesanato que se revezam. A partir de quinta-feira (15), a Associação de Aposentados e Pensionistas de Varginha e Região passa a ocupar o local e vai oferecer duas oficinas gratuitas.​

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha