Estudantes recebem certificados do Curso de Programação e Criação de Jogos

O Curso de Programação e Criação de Jogos foi encerrado com muito êxito, no último dia 17 de junho. Os alunos receberam os certificados pela participação no curso e apresentaram os jogos por eles criados, sinalizando que o trabalho com computação e programação, uma das dimensões da competência “cultura digital”, estabelecida pela BNCC se faz necessária na formação do jovem contemporâneo.

Com este trabalho, os estudantes tiveram oportunidade de utilizar ferramentas digitais, multimídia e linguagem de programação para aprender, produzir, utilizar recursos tecnológicos para desenhar, desenvolver, publicar, testar, apresentar produtos para demonstrar conhecimento e resolver problemas, habilidades estas que compõem a competência digital, estabelecida pela BNCC.

Curso uniu os conhecimentos técnicos da computação, por meio dos alunos Rafael Pereira Giovannini e Iury Pereira, orientados pelo Coordenador do curso de Ciências da Computação do Centro Universitário do Sul de Minas, Professor Wariston Fernando Pereira com a demandas das emoções, habilidades e autoconhecimento mediadas pela Coach Brenda Freitas, fundadora da Liga os Pontos.

A entrega dos certificados para 14 meninos e meninas aconteceu no Centro Tecnológico da Secretaria Municipal de Educação.

Novas turmas serão abertas a partir do mês de agosto.

Alunos que receberam certificados

E. M. Maria Aparecida Abreu

Ana Beatriz dos Santos Costa

Breno Andrade de Moura

Evelyn Maria Marangão Batista

Guilherme Roger Martins Silva

E. M. Domingos Ribeiro de Resende

João Emanuel Herculano

Guilherme Marques Roberto

E. M. José Augusto de Paiva

Fernanda Moreira

Gustavo Tavares

Marina Cabral Silva

João Pedro Batista

E. M. Matheus Tavares

Guilherme Menali Bueno

Taylor Rodrigues Vitor

Maria Júlia Ferreira Santos

Charles Barbosa de Oliveira