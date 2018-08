Escola do Legislativo retoma atividades do Câmara Sênior

Na tarde da última terça-feira (31), a Escola do Legislativo da Câmara de Varginha retomou as atividades do Projeto Câmara Sênior, com oficina sobre a Saúde do Idoso.

Com muita disposição, cerca de 40 idosos acompanharam atentamente a oficina que abordou a necessidade de cuidados com a alimentação, com o corpo e com os momentos de lazer, além de incentivar a aquisição de novos hábitos, tão importantes para o equilíbrio do bem-estar físico, emocional e mental.

A participante Maria Aparecida Ribeiro destacou que todos estão muito empolgados com o projeto e conta que não perde um encontro.

“Apesar de termos uma grande experiência de vida, tudo o que estamos aprendendo aqui tem agregado ao nosso conhecimento, pois as oficinas sempre trazem temas que fazem parte do nosso dia a dia”, disse.

A oficina foi ministrada pelo diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, que ressaltou também o desenvolvimento de políticas públicas de atenção à saúde do idoso, buscando assim, minimizar os impactos da longevidade e melhorar a qualidade de vida na terceira idade.

O vereador Dudu Ottoni esteve presente e acompanhou a oficina junto com os idosos. “Quero parabenizar todos pelo empenho e pela dedicação em participar desse projeto que a Câmara de Varginha desenvolve através da Escola do Legislativo. Ficamos muito felizes em poder proporcionar esses momentos de aprendizado e de convivência”, destacou.

A próxima oficina será realizada na terça-feira (7) no Propac II, da Vila Barcelona e irá abordar o tema: “Crimes e Fraudes”.