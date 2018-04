Escola do Legislativo lança projeto voltado para idosos

Estão abertas as inscrições para mais um novo projeto gratuito da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha. Desta vez, o público alvo são pessoas acima dos 60 anos de idade, que farão parte do Câmara Sênior.

De acordo com o Diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, esse projeto inédito tem como objetivo servir como um espaço de convivência para a população da terceira idade.

“Esperamos que os participantes tenham um ambiente propício para a troca de conhecimentos e debates sobre temas de relevância social e que fazem parte do contexto de suas vidas. Essas atividades serão trabalhadas em dez oficinas, de maneira dinâmica, interativa e fácil de aprender”, explicou Robson.

Os temas abordados são de relevância social, como o Estatuto do Idoso, Violência, Políticas Públicas, Saúde, Economia Doméstica, Crime e Fraude, Envelhecimento Saudável e Motivação, sendo todos referentes ao dia-a-dia dos idosos.

Os encontros são realizados na Câmara Municipal, às terças-feiras, no período da tarde – 14h30 às 16h.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Leonardo Ciacci, a cidade tem muito a ganhar com essa iniciativa.

“A Escola do Legislativo demonstra que é para todas as idades e, agora, com essa ação específica para os idosos oferece às pessoas acima dos 60 anos atividades de qualidade e, ao mesmo tempo, as aproxima do Poder Legislativo. Dessa forma, os idosos também contribuem para as importantes decisões que tomamos aqui, com suas experiências de vida e conhecimentos sobre nossa cidade. Todos saem ganhando com essa iniciativa”, concluiu Ciacci.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de maio, pelo telefone 3219-4757, no site da Câmara Municipal de Varginha www.camaravarginha.mg.gov.br ou pessoalmente na sede da Câmara Municipal (Praça Governador Benedito Valadares, n°11 – Centro). As vagas são limitadas.