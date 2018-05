Entrega de remédios continuará na Farmácia da Prefeitura

Pacientes que retiram remédios do Estado na Farmácia da Prefeitura (Avenida Major Venâncio, nº 100, Centro), receberam um comunicado informando que as próximas entregas seriam feitas na Regional de Saúde (no bairro Industrial JK). A Prefeitura de Varginha, queria que a entrega voltasse para a Regional.

Entretanto, após reunião no Ministério Público, ficou definido que a entrega dos medicamentos continuará sendo feita na Farmácia da Prefeitura, na Secretaria de Saúde.

Nas outras 49 cidades da área da Superintendência Regional de Saúde, a entrega também é feita pelas prefeituras.

Além do mais, a Farmácia da Prefeitura de Varginha fica no centro, facilitando a retirada dos remédios pelos pacientes.

Mais informações podem ser obtidas na Superintendência Regional de Saúde de Varginha: (35) 3219-2322 / 3219-2324 / 3219-2326 ou Farmácia Municipal: (35) 3690-2245.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução