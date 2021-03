Em coletiva, Vérdi Melo confirma Varginha na Onda Roxa

Prefeito de Varginha confirmou entrada do município na medida imposta pelo governo estadual, mas destacou que a Procuradoria Municipal já recorreu da decisão; todavia, enquanto aguarda nova decisão, cidade estará na Onda Roxa a partir das 00h, desta terça-feira (30).

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (29), a prefeitura de Varginha, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, confirmou a entrada da cidade na “Onda Roxa”, do programa Minas Consciente. Em pronunciamento, Vérdi destacou que, aderiu medida contra vontade do município e por força judicial. O prefeito ainda deixou claro que, a partir das 00h desta terça-feira (30), Varginha estará dentro do programa e seguirá todas as normas do Minas Consciente.

Sobre a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que Varginha aderisse à Onda Roxa, o chefe do Executivo confirmou que a prefeitura só foi notificada às 14h40, desta segunda-feira (29). Todavia, segundo o Procurador Geral do Município, Evandro dos Santos, a prefeitura recorreu da decisão e aguarda nova decisão. Ainda conforme o procurador, o recurso pode demorar entre um a dois dias para ser analisado.

Além de Vérdi, estiveram na coletiva: o vice-prefeito Leonardo Ciacci; o Secretário Municipal de Governo, Honorinho Ottoni; o Procurador Geral do Município, Evandro dos Santos e o Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho/Foto: Reprodução CSul

“Fomos intimados hoje (29) sobre a ação decidida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nossa procuradoria já fez o recurso, no entanto, como não é efeito suspensivo, nós teremos, que a partir de amanhã (30), infelizmente, contra gosto, porque vamos ter que mudar toda uma logística que estávamos montando e vai acabar piorando ao invés de melhorar […] mas como eu disse em outras entrevistas, o que a justiça decide nós temos que seguir […], não temos outra alternativa, então a partir de amanhã, nosso município estará, obrigatoriamente, na Onda Roxa” – disse Vérdi.

Outros pontos da entrevista:

Varginha terá aumento de barreiras sanitárias;

A partir desta terça-feira (30), somente mulheres da faixa etária que a vacinação esteja – serão vacinadas – posteriormente serão os homens

Hospital de Campanha tem 90% de leitos ocupados;

UPA tem alteração em logística e cria estrutura pra triagem (casos de covid-19 ou não), visando aumentar leitos de UTI e enfermaria.

Sobre a vacinação somente em mulheres, Vérdi enfatizou que a medida foi necessário devido à aglomerações que estavam acontecendo nos processos de imunização.