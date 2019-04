Dois atropelamentos são registrados em menos de 24 horas em Varginha

Duas pessoas foram atropeladas em Varginha, em menos de 24 horas.

O primeiro acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (11). A vítima, uma mulher de 19 anos, foi atravessar o cruzamento das avenidas Rio Branco e São José, mas não percebeu que o sinal estava verde para os veículos.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU com ferimentos leves e encaminhada para o Hospital Bom Pastor. Equipes da Guarda Civil Municipal controlaram o trânsito até o socorro da vítima.

Já no início da manhã desta sexta-feira (12), por volta das 7h40, uma criança de 6 anos acabou atropelada na rua Wenceslau Braz, próximo ao Supermercado Alvorada, no Centro. De acordo com informações de testemunhas, a criança sofreu fratura na perna direita e foi encaminhada ao hospital pelos SAMU.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Minas Acontece