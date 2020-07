Desemprego continua crescendo no Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

De janeiro a maio, região perdeu 17.527 vagas de emprego; as três maiores cidades são destaques negativos

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Agência Brasília

O desemprego aumentou e atingiu 12,7 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em maio. Em apenas três meses, 368 mil pessoas engordaram as estatísticas do desemprego no país.

Os dados constam da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa de desocupação ficou em 12,9% frente a 12,3% no mesmo período de 2019. No trimestre imediatamente anterior, compreendido entre dezembro e fevereiro, a taxa era de 11,6%.

Sul de Minas

Segundo os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o desemprego continua a crescer no Brasil, e segundo pesquisa do GEESUL, no Sul de Minas também.

De janeiro a maio de 2020 o Sul de Minas perdeu 17.527 vagas de emprego, porém se comparado os períodos de março-abril (-2,34%) e abril-maio (-0,85%), observa-se uma desaceleração do crescimento.

“Os motivos devem ser investigados porém as ações de retomada das atividades econômicas, e o quadro já enxuto para operação da empresa, podem ter contribuído para essa desaceleração do desemprego devido a pandemia. Este recuo pode ser observado também no quadro nacional”, informou o GEESUL.

Dentro das atividades, os serviços continuam os mais prejudicados, enquanto a agropecuária mostra uma retomada do emprego. As cidades que perderam mais vagas de emprego na região em 2020 foram: Poços de Caldas (-3.967), Varginha (-1.836), Pouso Alegre (-1.196), Lavras (-748) e Santana da Vargem (-667).

“A agropecuária vem mostrando sinais de retorno do emprego, porém vale ressaltar que estamos em época de colheita, que naturalmente traz o aumento sazonal do emprego, não podendo ser considerado uma retomada geral do emprego”, completou.

Somente em maio, Poços de Caldas fechou 1.672 postos de trabalho. Em seguida aparecem Varginha (1.242), Pouso Alegre (1.190), Extrema (595) e Lavras (537).

Entretanto, As três maiores do Sul de Minas estão também entre as que mais admitiram em maio. Varginha (838), Pouso Alegre (808), Poços de Caldas (774), Extrema (694) e Alfenas (374).

Entre as cidades que fecharam o mês de maio com saldo positivo estão Conceição do Rio Verde (221), Muzambinho (133), Extrema (99), Carmo da Cachoeira (88) e Três Pontas (48).

Recorde negativo

Pela primeira vez na história, menos da metade das pessoas em idade de trabalhar estão ocupadas. De acordo com a pesquisa, o nível da ocupação caiu para 49,5%, o menor da série histórica iniciada em 2012, com redução de cinco pontos percentuais frente ao trimestre anterior (54,5%).

“Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, o nível da ocupação ficou abaixo de 50%. Isso significa que menos da metade da população em idade de trabalhar está trabalhando. Isso nunca havia ocorrido na PNAD Contínua”, explica a analista da pesquisa, Adriana Beringuy. São 85,9 milhões de pessoas ocupadas.

Comércio

A pesquisa aponta que o comércio perdeu dois milhões de pessoas ocupadas no trimestre, setor com maiores perdas no período. Houve quedas expressivas na indústria, que perdeu 1,2 milhão de pessoas, e na construção, com 1,1 milhão a menos.

O único setor de atividade que teve aumento em relação ao trimestre encerrado em fevereiro foi o de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, que cresceu 4,6% no período. Isso significa um aumento de 748 mil pessoas no setor.

Domésticos fora do mercado

No trimestre encerrado em maio, 1,2 milhão de trabalhadores domésticos deixaram o mercado de trabalho, queda de 18,9% em relação ao período anterior.

O contingente de empregados no setor privado com carteira assinada (sem contar os trabalhadores domésticos) teve uma queda de 7,5%, ou seja, menos 2,5 milhões de pessoas no mercado, totalizando 31,1 milhões e atingindo o menor nível da série.

