Deputado Estadual Dalmo Ribeiro visita FUVAE e CSul

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em visita à FUVAE – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais na terça-feira (14), o deputado estadual Dalmo Ribeiro conheceu toda a estrutura da instituição, visitou salas de aula, parte técnica e demais departamentos.

A instituição que atende mais de 400 alunos, conseguiu através de emenda parlamentar do deputado, a doação de uma caminhonete que será utilizada para serviços gerais. Dalmo visitou a FUVAE e conheceu obras que estão avançadas na instituição, como a cobertura do teatro. As telhas foram doadas pelo Pró-Vida.

“Ficamos muito satisfeitos, pois a FUVAE não tinha caminhonete e sempre que pessoas ligam querendo fazer doações, temos que ir buscar, então tínhamos que pedir emprestado. Será utilizada também para visitas domiciliares”, comentou a diretora administrativa, Kátia Nogueira Paiva Campos.

CSul

Acompanhado do ex-presidente da Câmara de Varginha, Dudu Ottoni, o deputado fez uma visita de cortesia ao CSul e foi recebido pelo diretor superintendente, Antônio Carlos Médes Campos.

Em conversa com a redação, Dalmo fez explanação de seu trabalho nos seis mandatos no legislativo mineiro e os planos e projetos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG para este ano. Dentre eles, o deputado destacou a finalização da duplicação da BR-491, no trecho entre o Parque de Exposições de Varginha até a Ponte da Palmela, divisa do município com Três Corações.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Franciele Brígida/CSul