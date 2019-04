Delegacia Regional inicia Projeto Polícia Civil nas Escolas

A Delegacia Regional de Varginha iniciou o Projeto Polícia Civil nas Escolas, que é um projeto social que visa ir além das ações típicas da Polícia Civil. Essa ação tem por finalidade aproximar a polícia da comunidade buscando fortalecer o vínculo de confiança e a participação social na segurança pública.

O Projeto consiste na apresentação de palestras nas escolas, objetivando estabelecer uma relação mais sólida com a sociedade, além de realizar um trabalho de orientação, conscientização e prevenção com crianças, adolescentes, pais e educadores. Os assuntos abordados nas palestras são definidos junto com a coordenação da escola, com o fim de atender de forma individualizada a demanda de cada unidade escolar.

A primeira palestra ocorreu no dia 20/03/19 no Colégio Alpha, que teve como público alvo os pais dos alunos e o tema foi “Crimes virtuais com consequências reais”. A segunda foi na Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, em que a matéria tratada foi “Bullying no contexto escolar” realizada no dia 08/04/19 para os alunos do 9º ano.

No dia 10/04/19 ocorreu a terceira palestra no colégio CEFET para os alunos do segundo e terceiro ano e tratou sobre bullying e cyberbullying. E a quarta palestra foi no dia 15/04/19 na Escola Municipal Matheus Tavares e teve como tema “Crimes cibernéticos e risco digital – Aprenda a proteger sua família” para os pais dos alunos do 5º ao 9º ano.

Projeto está apenas iniciando, a Polícia Civil espera com essa ação abranger cada vez mais escolas, de forma a contribuir para a promoção de uma mudança de comportamento criando uma relação de confiança com a população. É importante essa união entre Polícia Civil com outros segmentos da sociedade para formar uma polícia cada ver mais forte e em interatividade com a população no combate ao crime e principalmente na prevenção.

Fotos: Polícia Civil