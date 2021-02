Covid-19: vacinação para idosos com ou acima de 90 anos será na Policlínica Central

A partir desta quarta-feira (17), os idosos que não foram imunizados pelo sistema drive thru, deverão ser levados à Policlínica Central das 7h às 21h para receberem a dose.

Redação CSul/Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A terça-feira (16) foi marcada pelo fim da vacinação drive thru contra a covid-19 em idosos de 90 anos ou mais em Varginha. Segundo a prefeitura, a partir desta quarta-feira (17), os idosos que não foram imunizados deverão ser levados à Policlínica Central das 7h às 21h, para receberem a vacina.

Ainda conforme a administração municipal, as enfermeiras poderão ir até os carros no estacionamento, para aqueles pacientes que tiverem dificuldade de locomoção. Caso esteja acamado, os familiares deverão avisar na unidade de saúde mais próxima, para vacinação no domicílio.

De acordo com dados oficiais do município, até às 12h de ontem, 324 idosos dessa faixa etária já haviam sido vacinados, restando assim, 270 para serem imunizados.

A Prefeitura de Varginha disse, ainda, que aguarda a chegada de um novo lote de vacinas para imunização dos idosos de 80 anos ou mais.