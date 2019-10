Contabilidade e Tecnologia são temas de Fórum aberto à comunidade em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alunos, professores e comunidade em geral se reunirão nesta terça-feira, 02 de outubro, para o 1º Fórum NAF/Unis de Contabilidade. O tema escolhido foi “Contabilidade e Tecnologia: perspectivas da profissão”.

Uma mesa de discussão será realizada com a presença de profissionais contábeis de diferentes áreas (fiscal, contábil e carreira docente). O objetivo é discutirem o atual momento do mercado, como a Contabilidade está sendo impactada pelas novas tecnologias e como os profissionais percebem essas mudanças na carreira, prospectando-a para daqui 10 anos.

O 1º Fórum NAF/Unis de Contabilidade acontece nesta quarta-feira, 02 de outubro, das 19h às 20h30 no Auditório do Unis Internacional (antigo Hotel Jaraguá). O evento é gratuito e aberto à comunidade. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever pelo endereço gg.gg/forumnaf

Fonte e foto: Unis