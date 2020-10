Confira esquema de expediente em repartições públicas de Varginha para o feriado prolongado

Horários sofrerão alterações devido ao Dia do Servidor Público e feriado de Finados.

A Prefeitura de Varginha informa o funcionamento das repartições públicas municipais neste fim de semana prolongado, sendo que 30 de outubro, sexta-feira, será comemorado o Dia do Servidor Público em respeito à Lei Municipal nº 2.673/1995 e 2 de novembro, segunda-feira, é Dia de Finados de acordo com a Lei Federal nº 10.607/2002. Confira, portanto, o esquema especial:

Coleta de lixo:

sexta-feira (dia 30): horário normal das 6h às 12h; das 12h às 18h e das 18h às 24h

das 6h às 12h; das 12h às 18h e das 18h às 24h sábado (dia 31): horário reduzido das 6h às10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h

das 6h às10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h domingo(dia 01) : será das 6h às 10h área central

: será das 6h às 10h área central segunda-feira Dia de Finados(02): horário reduzido das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h respeitando a programação semanal dos bairros.

A Prefeitura lembra a população para colocar o lixo na calçada minutos antes do horário que o caminhão for passar para evitar que cachorros ou outras interferências espalhem o lixo nas ruas e também para que embrulhe e identifique materiais perfurocortantes (como agulhas, lâminas, pinças, seringas, vidros, entre outros) na tentativa de reduzir os casos de ferimentos nos coletores de lixo.

Parques Municipais Novo Horizonte e Centenário:

Abrem normalmente na sexta, sábado e no domingo das 7h às 17h e estarão fechados no Dia de Finados (2). A Prefeitura reforça que o uso da máscara facial é obrigatório tanto fora quanto dentro desses espaços públicos, uma vez que é grande o número de pessoas que a retiram após entrar nos parques. Inclusive placas educativas foram colocadas nas entradas dos parques para reforçar a necessidade do uso da máscara.

Feiras:

Mercado do Produtor – funciona no domingo normalmente até às 13h seguindo todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus;

funciona no domingo normalmente até às 13h seguindo todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus; Feira do Imaculada – sexta-feira (30), das 7h às 11h, na praça em frente a Unifenas.

Área azul:

Sexta e sábado normal retornando na terça-feira (3), após o feriado de Finados.

UPA e Hospital Bom Pastor:

Funcionamento ininterrupto

Unidades Básicas de Saúde:

Unidades básicas de saúde funcionam nesta quinta-feira (29) e reabrem na terça-feira, após o feriado nacional (portanto, na sexta-feira, dia 30 estarão fechadas em virtude do Dia do Servidor Público).

Já as três unidades de Síndrome Gripal – Santana, Canaã e Bom Pastor – vão abrir na sexta-feira (30), das 15h às 21h e no sábado, das 7h às 17h.

Mobilização de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata:

No dia 31, haverá uma mobilização da Secretaria Municipal de Saúde – sem aglomeração – na Concha Acústica, das 8h às 12h, com palestra de uma médica e de um enfermeiro e distribuição de balões rosa pelo Outubro Rosa (prevenção ao câncer de mama) e azul pelo Novembro Azul (prevenção ao câncer de próstata). O objetivo é chamar a atenção das pessoas que passarem pelo local e reforçar os cuidados e dicas quanto aos cuidados com a saúde sobre essas duas doenças.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação