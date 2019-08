Compra Minas 2019 – Minasul prepara evento para produtor rural adquirir tudo o que a lavoura merece

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Minasul está preparando o seu evento do ano: o Compra Minas, a oportunidade para o produtor rural adquirir tudo o que a sua lavoura merece! E tudo com os maiores descontos e as melhores condições de pagamentos que você já imaginou. No Compra Minas, é possível comprar o que a sua lavoura precisa, para esta safra e as próximas! Este evento que já é marca registrada da Minasul, agora volta com tudo nos dias 10,11 e 12 de setembro. Então, atenção: para sua lavoura crescer viçosa e produzir com todo o seu potencial, você precisa passar primeiro no Compra Minas e garantir insumos para este sucesso!

Entres as vantagens de comprar agora, a garantia de que os insumos estarão disponíveis a hora em que o produtor precisar, sem atrasos. Por reunir parcerias importantes, o evento tem condições de oferecer maior liquidez de preços e excelentes condições de pagamentos e prazos.

Os cooperados ainda terão toda as orientações que precisam na hora de efetuarem as suas compras, seja de sementes, fertilizantes, defensivos, tratores ou implementos. Desta forma, o compromisso é não só resgatar o melhor evento já criado pela Minasul, como fazê-lo ainda maior e melhor este ano.

TEMPO DE CUIDAR DA TERRA E DAS NOVAS PLANTAÇÕES

Este é um tempo em que o produtor capricha no preparo do solo, se prepara com a compra de insumos e fica de sobreaviso, só esperando as chuvas da primavera para reiniciar o ciclo de suas lavouras. Nada pode faltar. Cada dia é decisivo. Então o melhor é se prevenir e se antecipar para aproveitar preços excelentes e entrar lucrando na próxima empreitada.

Se o propósito for garantir a próxima colheita de café então, o momento é crucial nos tratos culturais como a aplicação dos insumos que irão fortalecer os pés de café para segurar bem a florada que está por vir. Maquinário e fertilizantes, não podem faltar! Nem disposição para ir ao Compra Minas, ver tudo bem de perto e aproveitar os descontos espetaculares.

Os cooperados terão ao seu dispor, facilidades como o sistema barter que permite o uso do café como moeda de troca na aquisição de produtos, ou, ainda, outras linhas de financiamento. O Compra Minas está, portanto, cuidando disso: de preparar o melhor terreno para todos os cooperados interessados em fazer ótimos negócios: preços acessíveis e facilidade no pagamento, são os grandes atrativos deste evento.

Compareça ao Compra Minas, e converse sobre as suas demandas, juntos chegaremos à melhor opção para você e sua lavoura!

SERVIÇO

COMPRA MINAS – MINASUL

10, 11 e 12 de setembro de 2019

Todas as Unidades Minasul e entidades parceiras

