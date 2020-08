Comitê Gestor de Emergência Cultural de Varginha é empossado

Pin Compartilhar 0 Compart.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo empossou na tarde desta segunda-feira (3), os membros do Comitê Gestor de Emergência Cultural. O comitê foi formado com o intuito de selecionar propostas e projetos de acordo com o disposto no edital “Live Cultura em Movimento” e em demais editais emergenciais do município, que tomarão por base a Lei Federal Aldir Blanc.

O comitê é composto por nove membros, com reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área cultural, artística e técnica, pertinente aos objetos dos editais. Pela relevância dos serviços prestados, os membros não receberão remuneração de qualquer espécie ou natureza pelo desempenho de suas funções, prestando os serviços em forma de colaboração.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Lindon Lopes, ressaltou a escolha dos integrantes do comitê que vai auxiliar o município na tomada de decisões em prol da área neste momento. “São pessoas extremamente capacitadas e comprometidas com a cultura em Varginha. Tenho a certeza que conseguiremos auxiliar nossos artistas neste momento tão difícil. A Prefeitura e a Fundação Cultural não medirão esforços em prol da área” – disse Lindon Lopes.

O prefeito Vérdi Melo reconheceu a importância do Comitê neste momento em que o município atua no enfrentamento da Covid-19. “Estamos trabalhando para conciliar as medidas contra o Coronavírus e, ao mesmo tempo, buscando a flexibilização de algumas atividades comerciais. Sabemos que nem todas são possíveis agora e nos preocupa a situação das pessoas envolvidas com a cultura, principalmente os músicos, que estão sendo muito afetados. Com esta alternativa, daremos um fôlego para que todos os envolvidos neste setor se recuperem economicamente. Aos poucos, vamos nos integrando no novo normal, com as bençãos de Deus“.

O Comitê Gestor de Emergência Cultural de Varginha é formado por:

I – Um membro da Fundação Cultural de Varginha

Ana Luiza Romanielo

II – Dois membros do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural – CODEPAC

Cláudio Henrique Martins

Cassiano Alves Maçaneiro

III – Dois membros do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura – COMIC

Eliana Cristina Costa

Sérgio Hitoshi Yano

IV – Um membro da Secretaria Municipal de Controle Interno

Emerson Tavares de Oliveira

V – Um membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Airan Andrade

VI – Um membro indicado pela Câmara Municipal de Varginha

Bianca Gomes da Costa

VII – Um membro da sociedade civil, indicado pelo Fórum Permanente de Cultura de Varginha

Rosildo Martins Beltrão

A primeira reunião do grupo está marcada para esta quarta-feira (5), na sede da Fundação Cultural, a partir das 14h.

Edital “Cultura em Movimento”

O Cultura em Movimento pretende proporcionar a realização de atividades em formato virtual, preferencialmente ao vivo, nas linguagens da música, artes cênicas (teatro, dança e performance), artes visuais, artesanato, literatura, desenho, gastronomia, expressões culturais populares, dentre outros, para os públicos infantil, juvenil, adulto e idoso.

Os contemplados serão os segmentos que tiveram as atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social, adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no município.

Mais informações serão disponibilizadas em breve pela Fundação Cultural, por meio do site oficial www.varginhacultural.com.br.