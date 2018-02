Começa o Inventário do Museu Municipal Oneyda Alvarenga e da Biblioteca Pública Deputado Domingos de Figueiredo

Teve início nessa segunda-feira (19), o trabalho do Inventário do Museu Municipal Oneyda Alvarenga e da Biblioteca Pública Deputado Domingos de Figueiredo com o objetivo de efetuar o levantamento de todo o acervo incluindo peças e livros, controle, movimentação, preservação, baixa e incorporação de bens, provenientes de aquisições e doações.

Tudo será registrado, catalogado e disponibilizado publicamente.

De acordo com as Portarias 305 e 306 publicadas no Órgão Oficial do Município de Varginha em 01 de fevereiro de 2018, o Grupo de Trabalho do Museu é composto por Bruno Jacson Pereira (coordenador – servidor da Administração), Lindon Lopes (Diretor do Museu Municipal), Rita de Cássia Lima Pinto e Francine Maganha Terra (ambos servidores do Museu) e o da Biblioteca: Eliana Cristina Costa (Coordenadora, Encarregada da Biblioteca), Bruno Jacson Pereira (Servidor da Administração), Dorival Ribeiro de Oliveira e Jade de Oliveira (servidores da Biblioteca).

O grupo de Trabalho deverá concluir o inventário do acervo até o dia 26 de março, podendo ser prorrogado o prazo por mais 30) dias caso haja necessidade.

“Além de disponibilizar todo o acervo para apreciação do público, também serão registrados como são executados os procedimentos de conservação e a sua disponibilização reforçando ainda mais a importância histórica e cultural da preservação da memória da cidade“, ressalta o diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes.

Já a encarregada da Biblioteca Pública Municipal, Eliana Cristina Costa, reforça que “as bibliotecas têm um valor importante para a sociedade, principalmente as públicas, por promoverem o desenvolvimento cultural, visto que pertencem a uma comunidade local, sendo portanto, necessário preservar e conservar seu acervo visando sua vida útil”.

A Casa da Cultura Nico Vidal que agrega o Museu e a Biblioteca Municipais está localizada na Praça Governador Benedito Valadares Nº 141, (abaixo da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo) e permanece aberta das 7h as 11h e das 13h às 17h. O Museu abre também todo primeiro domingo do mês com atrações culturais, sendo que no próximo dia 4 (de março) receberá visitas das 9h às 17h.

Fonte e Fotos: ASSCOM Varginha