Começa a Campanha de Vacinação contra o Sarampo em Varginha

A vacina é destinada a todas as pessoas com idade até 49 anos que ainda não foram vacinadas, crianças de 6 a 11 meses de idade e jovens de 15 a 29 anos. É necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Até dia 25 deste mês, será realizada a vacinação de todas as crianças não vacinadas. O Dia D de mobilização nacional será no sábado, 19/10.

Já entre 18/11 a 30/11, será realizada a vacinação de adultos e jovens não vacinados. O Dia D será em 30/11.

Objetivo é interromper a circulação do vírus do sarampo e proteger os grupos mais acometidos pela doença no país.

A priorização das crianças na primeira etapa se deve à elevada incidência da doença nesta faixa etária, nos surtos registrados em 2019. As crianças menores de cinco anos presentam maior risco de desenvolver complicações, tais como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos pelo sarampo.

Já na segunda etapa, priorizou-se o grupo dos jovens e adultos devido ao número de casos confirmados nessa faixa etária ser expressivo.

Nesta campanha, os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de controle dessa doença e devem comparecer aos serviços de vacinação com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro.

As doses podem ser encontradas na Policlínica Central, UAPS Dra. Edna Barone Alvarenga, UAPS Caic II, UAPS Dr. João Eugênio do Prado, UAPS Dr. José Conde, UAPS Dr. José Marcos Xavier, UAPS Dr. Paulo Frota / USF Girassol, UAPS Dr. Vivaldo Garcia, UAPS Santana, UAPS/PSF Corcetti, UAPS/PSF Nossa Senhora de Fátima, USF Jardim Áurea, USF Vargem, USF Centenário, UBS Dr. José Justiniano dos Reis (ESF Damasco e ESF Santa Mônica) e UBS Mont. Serrat Dentista Kátia D. Esteves.

Foto: Blog do Madeira