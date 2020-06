Circo terá apresentações “drive-in” em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Divulgação Circo Mundo Encantado

O Circo ‘Mundo Encantado’ irá se apresentar em Varginha no sistema “drive-in”, devido à pandemia do novo coronavírus. O espetáculo será no Parque de Exposições e terá espaço de vagas para apenas 15 carros.

O valor é de 40 reais e mais um 1kg de alimento não perecível que será doado ao Banco de Alimentos de Varginha.

O circo terá sua estreia na quinta-feira (11), às 20h. Na sexta-feira (12), terá sessão às 20h. Sábado e domingo, as apresentações serão às 16h 18h e 20h.

As atrações do circo, são: equilibristas, trapezistas, malabaristas, show de mágica, “mulher elástica”, “palhaço peteca” e festival infantil voltado para as crianças.

Mais informações:

(12) 9.8266-4331

(16) 9.8231-2471

Com informações; Blog do Madeira