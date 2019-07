Carlúcio Mecânico reforça pedido de melhorias no bairro Rezende

O vereador Carlúcio Mecânico apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, destinada ao prefeito e ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, solicitando melhorias no Bairro Rezende.

No documento, o vereador pediu a realização de diversos serviços como limpeza, capina, operação tapa-buraco e a remoção de lixo e entulho. Ele solicitou ainda, que a Prefeitura, por meio do setor responsável, notifique os proprietários de terrenos baldios para que façam a limpeza e construção de calçada, principalmente na Rua Goiás.

“Tenho recebido diariamente reclamações de pessoas insatisfeitas com a infraestrutura precária e as péssimas condições de conservação em que se encontra o Rezende, por isso, reforço esse pedido ao Executivo, pois, desde o ano de 2018 os moradores aguardam que alguma medida seja tomada, mas sem sucesso”, informou Carlúcio.