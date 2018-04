Carlos Costa questiona Prefeitura sobre reforma e limpeza em Pista de Caminhada da Celina Ottoni

O vereador Carlos Costa encaminhou ao Executivo Municipal um requerimento onde questiona o porquê de ainda não ter sido feita a restauração e limpeza da pista de caminhada que fica na Avenida Celina Ferreira Ottoni, entre o 24º Batalhão da Polícia Militar e a empresa Proluminas.

Segundo o parlamentar uma indicação do vereador Zacarias Piva em fevereiro solicitou tal serviço e até o momento não foi executado. “Passados cerca de dois meses da indicação do vereador Zacarias, nada foi feito a respeito, sendo um total descaso para com as pessoas que se utilizam do local para fazer suas caminhadas”, explicou Carlos.

De acordo com o vereador, o mato tomou conta da pista, as marcações estão quase ilegíveis e com o fim do horário de verão, em certos pontos, a pista está totalmente escura, levando risco às pessoas que passam por ali de serem picadas por animais peçonhentos, notadamente cobras e estarem sujeitas à presença de marginais, visto o local estar com pontos totalmente escuros.

“Por todas essas razões, espero que seja atendido esse pedido o quanto antes e que a Prefeitura, através da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a empresa responsável pela iluminação pública do município realmente executem tais melhorias”, finalizou.

Fonte: Ascom Câmara de Varginha