Capina pressurizada acontece nos bairros Centenário, Santa Mônica e Damasco

A capina pressurizada retomará as atividades nesta quinta-feira (25) e estará nas áreas mencionadas abaixo, no horário de 00:00 as 05:00hs.

Com autorização do CODEMA, seguindo todas as orientações técnicas e legais.

A equipe será composta por 03 funcionários, todos equipados com EPI’s.

O equipamento utilizado é todo pressurizado, não havendo, portanto, contato manual com o produto utilizado.

ÁREAS QUE SERÃO PULVERIZADAS

Bairro Centenário

Av: Osvaldo Valadão de Resende / R: Natal Pazzoti / R: Higino Luiz Ferreira / R: José Henrique Dias / R: Josino Neri / R: José Maria Belo / R: Joaquim F. Morais / R: Dr. Estevam Monteiro Rezende / R: Uberaba / R: Osvaldo Maiolini / R: Benedito R. Morais / R: Maiza Pedrosa Moraes / R: Francisco Guedes Junior / R: Radialista Otacilio Viana / Av: Rafael Oliveira Barreto / R: Francisco Herman / R: Francisco C. Resende / R: Ernesto Dendena / R: Antenor Roquim / R: Moura Leite / R: Alaor Roquim / R: Leonelo Caldonazo / R: José Beltrão / R; Santo Meneguci / R: César Conde.

Bairro Santa Mônica

R: Joaquim Tavares Silva / R: Enivaldo Paiva Tavares / R: 6 / R: Artur Silva Filho / R: Leida Lima Carvalho / R: Urias Alves Ferreira

Bairro Jardim Damasco

R: José P. Sales / R: Godofredo Braga Carvalho / R: José Fernando Barros / R: Nicolino Navarra / R: João Tobias Tavares / R: Lectício Luiz Lycarião / R: Walfrido Barbosa da Fonseca / R: Firmino V. Prado / R: José Trombini / R: Ieda Carvalho Silva / R: Yvone Vilas Boas / R: Guilherme Valim / R: Paul Harris / R: Genis R. Rocha/ R: João A. Botrel / R: Dr. Edgard Benfica / Av: Joel Gonçalves Valim

OBS: em caso de chuva a equipe não sairá para as ruas.