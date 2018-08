Capina no Caic I e Av. Santo Afonso; Recomposição Asfáltica na Av. Comendador Manoel Sendas

Recomposição Asfáltica e Operação Tapa Buraco

Nessa quarta-feira (1º), é realizada recomposição asfáltica na Avenida Comendador Manoel Sendas, no Bairro Parque Mariela (foto) e operação tapa buraco no Bairro Centenário.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha pede a máxima atenção a quem for passar por essas regiões.

Capina e Poda

Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha – SOSUB plantam grama no Caic I (Imaculada) e capinam a Av. Santo Afonso (Jardim Europa), nessa quarta-feira (1º).

A SOSUB lembra que a limpeza é de responsabilidade de todos e ressalta que a população é convocada para ajudar a manter a cidade limpa.

Donos de terrenos devem preservar as áreas limpas, capinadas, muradas e com calçada. É importante que os terrenos não tenham mato para evitar queimadas que além de fazer tanto mal para a saúde da população e também para o meio ambiente é crime.

Comerciantes também devem colaborar com a limpeza colocando o lixo na calçada próximo ao horário do caminhão coletor (não devendo colocá-lo na rua após o veículo passar, principalmente nos finais de semana evitando assim que espalhe). Fiquem atentos à nova programação da coleta do lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.