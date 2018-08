Campo do Sete de Setembro recebe iluminação

Tiveram início nesta segunda-feira (20), as obras de iluminação do Estádio Sete de Setembro, na Rua Paraná, no centro da cidade. Seis postes com oito refletores cada um serão instalados no local.

Outros dois estádios já receberam esta melhoria: Estádio do Nego Horácio, na Vila Barcelona e o campo da Secretaria Municipal de Esporte (Semel); além da iluminação, o gramado também recebeu melhorias e cuidados especiais.

“A Iluminação e a reforma dos campos irá proporcionar a todos um campeonato melhor, com o mesmo tipo de gramado usado em estádios profissionais e uma estrutura apta a atender todos que comparecem ao evento”, explicou o secretário de Esporte Henrique Lemes. Segundo ele a próxima edição do Amadorzão, será a partir de março de 2019, como anunciado na semana passada pela prefeitura.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha