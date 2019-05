Câmara recebe visita de membros do Legislativo de Monte Sião

A Câmara de Varginha recebeu no início da tarde de terça-feira (28), a visita de representantes da Câmara Municipal de Monte Sião. A comitiva foi recepcionada pelo presidente da Câmara, Dudu Ottoni, pela assessora legislativa, Adriana Ferreira e pelo secretário geral Robson Almeida.

Durante a visita técnica, José Tadeu Comune, presidente da Câmara de Monte Sião, acompanhado do assessor legislativo Gedielson Maciel, do diretor geral Lázaro Roberto Talarico e do contador Wedmilson Silva tiveram a oportunidade de conhecer os trâmites das emendas impositivas.

Foi explicado a eles o processo feito pela Câmara de Varginha durante as discussões da Lei Orçamentária Anual, quando os vereadores podem apresentar as emendas. “A Câmara sempre foi parceira de todas as Casas Legislativas e continua de portas abertas, pois sabemos das dificuldades que os municípios enfrentam. É sempre gratificante ajudarmos, e mais uma vez nos colocamos à disposição”, disse o presidente da Câmara Dudu Ottoni sobre a visita.

Para o vereador José Tadeu essa interação com a Câmara Municipal de Varginha é importante para as demais, por se tratar de um grande parlamento. “Nós vimos que aqui as emendas impositivas têm saído do papel e viemos justamente buscar essa experiência e saímos de Varginha com boas ideias”, destacou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha