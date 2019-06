Câmara é homenageada pelo Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (26), o presidente da Câmara Dudu Ottoni, acompanhado do vereador Leonardo Ciacci, participou da solenidade em comemoração à Semana de Prevenção e Combate a Incêndio do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, realizada no auditório do Sest/Senat.

Atividade faz parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, celebrado em 02 de julho.

Diversas autoridades civis, militares e empresários que realizaram ações de apoio à corporação foram homenageados durante a solenidade, juntamente com militares da corporação que tiveram destaque profissional.

O Título Amigo do Corpo de Bombeiros é concedido às instituições ou pessoas que, de alguma forma, tenham contribuído para a melhoria física e/ou institucional da Corporação, pelos relevantes serviços prestados à corporação.

Dudu Ottoni recebeu das mãos do Comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros Coronel Giuvaine Barbosa de Moraes o diploma de Amigo do Bombeiro pelo apoio e parceria do legislativo de Varginha nas ações realizadas no âmbito do 9º Batalhão.

Segundo Dudu, o papel da corporação é de fundamental importância para a nossa cidade, prestando serviços à população e salvando vidas.

“Agradecemos ao Corpo de Bombeiros de Varginha pela homenagem concedida, considerando a Câmara Municipal e vereadores um amigo da corporação. A Câmara continuará apoiando e em parceria com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança pública”, disse.

Fotos: Câmara de Varginha