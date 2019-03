Café Empresarial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais será hoje

A Associação Comercial de Varginha realiza nesta noite (14), o Café Empresarial do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O evento terá início às 18h30, no auditório da ACIV. As inscrições ainda estão abertas, quem quiser participar ligue para (35) 3219-3350 e garanta seu lugar.

O tema do encontro será “Como Conseguir Crédito Junto ao BDMG”. Na oportunidade serão apresentados os produtos do banco, linhas de financiamento e de crédito. Além da palestra, será oferecido um café aos participantes.

Fonte e foto: ACIV