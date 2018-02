Buiú do Ônibus pede iluminação dos estádios Nego Horácio e Sete de Setembro

O vereador Buiú do Ônibus encaminhou uma indicação ao Executivo solicitando a construção de coberturas nas arquibancadas dos estádios Nego Horácio e Sete de Setembro e que seja instalada iluminação no Estádio Sete de Setembro.

A cobertura e a iluminação favoreceriam ambos os locais e visam atender às solicitações dos munícipes. “Com a construção da cobertura nesses estádios as pessoas que frequentam esses locais ficarão protegidas da chuva e do sol enquanto assistem às atividades esportivas”, disse o vereador.

Sobre a iluminação no Sete de Setembro, Buiú destacou que a melhoria vai possibilitar a utilização do espaço à noite, o que segundo ele ampliaria o número de atividades esportivas realizadas no local.

“É importante ressaltar que a as melhorias indicadas beneficiarão e apoiarão as pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida através do esporte, além de incentivar a participação da população nos eventos esportivos”, finalizou.