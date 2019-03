Biblioteca Pública de Varginha comemora Dia do Livro Infantil com atividades durante todo mês

Comemorado em 18/04, o Dia Nacional do Livro Infantil terá várias atividades durante todo o mês de abril programadas pela Prefeitura de Varginha e organizadas pela Fundação Cultural. A data marca o nascimento de Monteiro Lobato em 1822. O escritor, que é conhecido especialmente pela criação de “O Sítio do Picapau Amarelo”, influenciou gerações de crianças leitoras entre as décadas de 1920 a 1950 no Brasil.

A programação será realizada de 1º a 26 de abril na Biblioteca Pública de Varginha, que fica na Pça. Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro (abaixo da Igreja Matriz). A abertura contará com a exposição “Monteiro Lobato: o Maravilhoso Universo do Sítio”, com painéis que retratam a vida e a obra do escritor e busca aproximar o leitor de um dos escritores mais influentes da literatura brasileira. A mostra fica em cartaz até o dia 26 e faz parte do programa de incentivo à leitura do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais de Minas Gerais.

De acordo com a bibliotecária Eliana Costa, a programação é toda gratuita e atende não apenas ao público infantojuvenil. “Teremos também palestras e oficinas para professores, para proporcionar ferramentas de trabalho para estes profissionais que atuam na formação intelectual das crianças e jovens. A contação de histórias será para os idosos atendidos pelo CRAS”.

As peças infantis como “Sansão, um sol trapalhão”, “Chaves e a fábrica de papel” e “Uma Páscoa Divertida” prometem divertir e educar as crianças. Para elas serão disponibilizados convites limitados. Na quarta-feira (09/04), duas autoras varginhenses farão lançamentos de livros. Compõe também a programação, contação de histórias, oficina de dedoches e a palestra “Monteiro Lobato: direito autoral, racismo e obra aberta”, de José Roberto Sales, escritor e presidente da AVLAC.

“É uma comemoração muito importante para nós. Os livros infantis são grande fonte de conhecimento, pois são por meio deles que as crianças conhecem ‘mundos’ que nem sonhavam que existiam. Nosso objetivo é que as novas gerações tenham o gosto de pegar um livro e lê-lo sem desgrudar o olho até a história acabar”, destaca Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural de Varginha.

Confira a programação

Local: Biblioteca Pública de Varginha

Praça Governador Benedito Valadares, 141 – centro (abaixo da Igreja Matriz)

Mais informações: (35) 3690-2141

▶ 1º a 26/04

Exposição “Monteiro Lobato: o maravilhoso universo do sítio”

Horário de visitação: 7h às 11h / 13h às 17h

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (03/04)

Contação de Histórias, com a escritora Luciane Madrid César

Horário: 14h30

Voltado aos idosos do CRAS

▶ Domingo (07/04)

Peça Infantil “Sansão, um Sol Trapalhão”

Horário: 15h

Convites gratuitos disponíveis a partir de 04/04

▶ Terça-feira (09/04)

Lançamento de Livros

– A Menina do Labirinto, de Carmem Vieira Brandão

– Gato Camaleão, de Luciane Madrid César

Horário: 14h

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (10/04)

Palestra “Monteiro Lobato: direito autoral, racismo e obra aberta”

Palestrante: José Roberto Sales, escritor e presidente da AVLAC

Horário: 19h

Aberto ao público

▶ Sexta-feira (12/04)

Peça Infantil “Chaves e a Fábrica de Papel”

Horário: 14h

Convites gratuitos disponíveis a partir de 10/04

▶ Terça e quarta-feira (16 e 17/04)

Peça Infantil “Uma Páscoa Divertida”

Horário: 14h

Convites gratuitas disponíveis a partir de 10/04

▶ Quarta-feira (24/04)

Oficina de Dedoches

Ministrante: Eliana Coimbra – professora de artes

Horário: 19h

Voltada para alunas do Curso de Magistério da E.E. Coração de Jesus

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha