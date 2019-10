Biblioteca Municipal recebe novos livros

A Biblioteca Pública de Varginha oferece ainda mais leitura a população da cidade. O local recebeu alguns livros novos que já estão disponibilizados para a população.

Para levar algum deles para casa é necessário se cadastrar, apresentando a identidade e comprovante de endereço. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Informações

Telefone – (35) 3690-2141

Endereço – Rua Cel. João Urbâno, 141 – Centro, 37002-350

Relação de novos livros recebidos:

Surpreendente! – Maurício Gomyde

Zoo – James Patterson & Michael Ledwidge

Red Hill – Jamie McGuire

Esta é uma História de Amor: … mas nem toda história de amor é igual – Jessica Thompson

101 Profissões Fora do Comum para Pessoas Nada Normais – Anderson Couto e Emerson Couto

As Profecias: São Malaquias, Nostradamus e o fim do mundo – René Bartillac

Na Saga dos Anos 60: a emocionante história de um jornalista brasileiro que combateu três ditaduras na América Latina – Carlos Olavo da Cunha Pereira

História do Xadrez – Edward Lasker

A Filha do Diretor do Circo – Baronesa F. Von Brackel

Terapia Cognitivo-Comportamental para Leigos – Rhena Branch e Rob Willson