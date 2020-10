Banda Bluedrops é a atração desta semana na live do 5ª da Boa Música

A live do projeto 5ª da Boa Música apresenta esta semana a banda Bluedrops, que como o próprio nome diz, se propõe a tocar pequenas e selecionadas “gotas” de blues em meio a uma enchente de Rock n’ Roll dos anos 50 aos 80.

O show será transmitido nesta quinta-feira (22/10), a partir das 20h, pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural e será retransmitido pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM, Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online.

A banda é composta por músicos experientes e conhecidos, como os ex-Rural Willys, Xandão Bueno (voz/gaita) e Luiz Paulo Caovila (baixo e voz), o guitarrista e professor Douglas Rosa e o baterista Igor Madosão.

O repertório traz tanto nomes conhecidos como Eric Clapton, Elvis Presley, Lynyrd Skynyrd, Beatles, Stones e Jimi Hendrix, quanto artistas menos usuais como Johnny Winter, Ted Nugent, Ten Years After, The Clash e muitos outros, sempre mantendo o foco na energia, na diversão e no respeito aos artistas homenageados e, sobretudo, ao público.

Conscientes de que a música – e a arte como um todo – é um impulso vital para os músicos e um conforto e diversão para o público, a Bluedrops embarca agora em sua primeira LIVE. E não poderia ser melhor, dentro do projeto Quinta da Boa Música, que abraçou a banda desde sua criação.

Ansiosos pelo reencontro, mesmo que virtual, com seu público, a banda preparou um show conciso, onde o rock e a energia são as palavras de ordem. Esta é a edição nº 403 do projeto 5ª da Boa Música que já tem 11 anos de história!

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha