Autores são presos após agressão e roubo na Praça Melo Viana

Na madrugada desta sexta feira(12), a PM foi acionada a comparecer na Praça Melo Viana, onde dois jovens de 17 e 18 anos, relataram que estavam sentados no local conversando e que em dado momento compareceu dois autores, sendo um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 28, se aproximaram e trocaram algumas palavras com eles, porém na sequencia os autores mudaram de comportamento, sendo que o autor se exaltou e passou a agredir a vitima, de 18 anos, com socos e com uma pedra, vindo lhe causar ferimentos no rosto e na boca.

A vítima disse ainda aos policiais que durante as agressões foi segurada pelo autor enquanto a autora enfiou a mão dentro da sua calça e subtraiu seu aparelho de celular saindo correndo rumo ao Moinho Sul Mineiro.

A outra vítima, de 17 anos, também foi agredida e sofreu ferimentos na cabeça, porém conseguiu esconder seu aparelho de celular impedindo que ele também fosse subtraído.

A guarnição PM socorreu as vitimas levando-as até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor

Informados das características físicas e roupas usadas pelos autores, iniciou-se intenso rastreamento tendo as guarnições da PM êxito em localizar próximo a um terreno baldio nos fundos do bairro Vila Mendes, os dois autores, que foram abordados e próximo a eles foi encontrada uma capa de celular de plástico, na cor preta. A a vítima de 18 anos, reconheceu como sendo sua.

Durante conversa com a autora, ela confessou que ajudou no roubo e que jogou o aparelho celular em um córrego ali próximo. Foi feito buscas para tentar localizar o aparelho de celular, porém sem sucesso, devido a grande extensão do córrego e do terreno.

Os autores foram presos e conduzidos a Delegacia de Policia, onde foram autuados em flagrante.

Fonte: PM / Foto: Ilustrativa