Aulas e conteúdos pedagógicos são oferecidos para estudantes de variadas modalidades em Varginha

Além de aulas virtuais, Varginha conta também com materiais educativos para crianças, jovens, adultos e PCD’s.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

Devido à pandemia de Covid-19, Varginha assim como outras cidades de todo o país sofrem consequências da doença em diversos setores. Na educação não é diferente, todavia, governos, prefeituras e instituições privadas estão tendo de se adaptarem ao novo formato de aulas. A maioria, ou todos os ensinos de educação, seja privado ou público, migraram para o modelo EAD (Ensino a Distância).

Em Varginha

Em Varginha, as aulas da rede municipal de ensino seguem sendo transmitidas pela TV Princesa. Contudo, além da aula na TV, outros meios estão sendo oferecidos aos estudantes. Atividades pedagógicas, ebooks gratuitos, serviços de orientações familiares, biblioteca virtual e jogos educativos são exemplos disso.

Secretaria Municipal de Educação é uma das responsáveis por ministrar todo conteúdo educacional na cidade/Foto: Divulgação

Vale ressaltar que, as atividades são oferecidas para matriculados desde o berçário até o 5º ano do Ensino Fundamental. Porém, é possível encontrar também, conteúdos para alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental; EJA (Educação de Jovens e Adultos) e modalidades inclusivas à PCD’s. Todo conteúdo é disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Educação.