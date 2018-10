Ato de Fé a Nossa Senhora Aparecida- ‘Equipe Z’ percorre 250 km de bike de Varginha para Aparecida em 3 dias

Pelo quarto ano consecutivo, a ‘Equipe Z’ percorre 250 km de bike, em uma aventura sobre duas rodas, de Varginha para Aparecida-SP, para celebrar a data da Rainha e Padroeira do Brasil. 16 ciclistas e duas pessoas em caminhonetes de apoio percorrem as estradas durante três dias.

O Grupo sairá às 6h da manhã desta sexta-feira (12), da oficina mecânica Auto Elite, que sempre apoia e oferece o café da manhã para os participantes.

Durante o pedal, o grupo se alimenta com lanches rápidos como sanduíches, bolachas, barrinhas de cereais e frutas. No primeiro dia, a parada acontece em uma pousada na cidade de Cristina. No segundo, Delfim Moreira é o destino de descanso dos romeiros. Nas pousadas, o grupo aproveita para fazer uma alimentação especial no almoço e na janta.

Ao chegar ao destino final, o Santuário de Aparecida, no dia 14, os romeiros são recebidos pelos amigos e familiares e participam da celebração da Santa Missa na Basílica. Eles também visitam a imagem da Mãe Aparecida em agradecimento, que segundo eles, é o que os move a fazerem o ato de fé.

O fundador da equipe é Luciano Floriano Borges, que tinha uma vontade imensa de poder fazer essa viagem até Aparecida de Bike, lançou a ideia pra equipe e o pessoal abraçou a causa. Os bikes católicos têm muita devoção a Nossa Senhora Aparecida e a cada ano levam no coração uma intenção, um propósito.

Em contato com Fabiana Militão Ferreira, noiva de Luciano, ela mostrou ansiedade e felicidade pela caminhada de fé. “Estamos tomados pela ansiedade de mais um ano irmos nessa peregrinação de bike e felizes por estarmos com saúde para realizarmos mais uma vez a esse propósito tão especial”, disse. Segundo ela, não há “vontade de desistir jamais. O propósito o qual levamos no coração nos move a querer cumprir até o final. E incentivamos sempre uns aos outros para que todos consiga alcançar o nosso objetivo”.

“Pedimos aos amigos que nos coloquem em suas orações para que nossa pedalada seja tranquila, e caso venha surgir algum obstáculo, que saibamos enfrentá-lo com sabedoria”, concluiu Fabiana, pedindo orações.

O Grupo agradece aos apoiadores e patrocinadores, principalmente os familiares, que sempre estão prontos para toda e qualquer ajuda necessária.

Graça alcançada

Este é o primeiro ano de caminhada para Fabiana. Ela resolveu fazer esse ato de fé, após receber uma graça por interseção da Mãe de Jesus, titulada de Senhora Aparecida.

“Este ano, eu estou indo pela primeira vez para agradecer pela minha saúde. Tive câncer de tireoide há nove anos, e há a um pouco mais de 5 meses tive q fazer nova cirurgia pois surgiu mais um nódulo maligno, e graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida tudo ocorreu bem e estou forte pra poder agradecer”, concluiu Fabiana.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação/Fabiana Militão