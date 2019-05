Ativa Empodere-se acontece no próximo dia 18

A Ativa UP irá realizar um curso de aperfeiçoamento pessoal com imersão ao coaching, que leva o nome de Ativa Empodere-se. Será no dia 18 de maio, no teatro Mestrinho, das 8h às 18h. O valor do ingresso é R$80,00.

Será um encontro em formato de palestras, para aperfeiçoamento pessoal com imersão em coaching, propiciando ferramentas adequadas àqueles que buscam mais assertividade no processo de autoconhecimento e empoderamento, para alavancagem de metas e gestão de objetivos, que abordarão temas variados da pós modernidade.

Os ingressos podem ser adquiridos na Ma Chérie Crepe e Café, localizada na Rua Dona Cota, 10 ou através do site: https://cheersticket.com.br/ativa-empodere-se. Mais informações podem ser adquiridas através dos telefones: (35) 99967-5110 ou (35) 99729-2811. A ACIV é apoiadora do curso e associados ganham desconto na compra do ingresso.

Programação

08:30 – 09:30 – Elaine Tenório de Brito: A empregabilidade no mundo VUCA

09:40 – 10:40 – Cris Lara: Você é um de nós – Pequenas atitudes, grandes transformações

10:50 – 11:50 – Cristiana Silva: Como ser protagonista em um mundo de disrupção

12:00 – 13:30 – Intervalo para almoço

14:00 – 15:00 – Alissandra Mendonça: Poderosamente – O segredo do autocontrole

15:10 – 16:10 – Sandra Ossani: Física quântica – Ferramenta para o sucesso e âncora para desafiar o inesperado

16:20 – 17:20 – Regina Scalenghi: A arte da guerra sem armas

17:30 – 18:00 – Encerramento

Fonte e foto: ACIV