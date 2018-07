Aniversário da Pantera Cor-de-Rosa diverte mais de 100 crianças no Museu

Visconde de Sabugosa, Emília, Homem Aranha, Bruxa, Nega Maluca, PeppaPig, Coelho Julinho, Tia Anastácia, Palhaço Manda Chuva. Todos estes personagens se reuniram no Museu Municipal de Varginha na tarde do último domingo (1º) para comemorar “O aniversário da Pantera Cor-de-Rosa”. O teatro infantil divertiu mais de 100 crianças em uma estrutura montada no jardim do Museu.

De acordo com o diretor do Museu, Lindon Lopes, sempre no primeiro domingo de cada mês, o Museu vem apresentando uma atração diferenciada voltada para o público infantil, que também tem agradado bastante os adultos. “Desta vez a apresentação foi no jardim do museu. Assim conseguimos mais que dobrar a quantidade de convites!”, alegra-se Lindon. Mesmo aumentando o número de ingressos, eles rapidamente esgotaram. “Já na terça-feira não tínhamos mais entradas”, destaca.

Todo mundo que participou recebeu ainda um pedaço do bolo de aniversário, além de refrigerante e pipoca. O teatro foi realizado pela Associação Artística Janet Finatt e viabilizado pela Prefeitura de Varginha e pela Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura com apoio das empresas Inter Aduaneira e Instituto Varginhense de Ultrassonografia.

No elenco participaram os atores: Fátima Custódio, José Carlos Zeferino Jr, Júlia Moraes, Lindon Lopes, Lucas Alves, Malu Silva, Marcelo Nascimento, Marco Antônio, Marcos Misael, Maria Oliveira, ThuanyPressato. A direção foi de Lindon Lopes e da própria autora. A sonoplastia foi de Expedito Gonçalves Dias e os figurinos da Associação Artística Janet Finatti.

Todo primeiro domingo do mês é assim: Museu Municipal repleto de crianças para aprender e se divertir. E o próximo já está marcado para o dia 05 de agosto com o espetáculo “Fábrica de Sonhos Kay e Benn”, também às 15h. Os convites começarão a ser distribuídos na segunda-feira (30/07).