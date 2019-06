André Massa chega a Varginha com a turnê 2019 do espetáculo Comediologia

Com cerca de 50 mil expectadores em mais de 3 anos de turnê, o show de humor que traz imitações e muita música mostra e é bem diferente do Stand Up Comedy convencional dos dias de hoje

Pela primeira vez na cidade de Varginha, André Massa leva seu espetáculo de humor, Comediologia, com uma única apresentação no dia 21 de junho – sexta-feira às 21 horas no Theatro Capitólio. André Massa escreveu e criou o Comediologia com textos próprios há mais de 3 anos, com a proposta de levar humor para todos os públicos com imitações de cantores, celebridades, situações hilárias do cotidiano, onde muita gente se identifica, tudo isso sem ultrapassar os “limites sociais” e com um grande diferencial: sem palavrões.

Além de um espetáculo interativo, ágil e ácido, Massa procura levar questões polêmicas para o palco, como falas referentes a gêneros e preconceitos, e de qualquer outra situação momentânea que esteja ocorrendo no país e no mundo, como forma de propagar a reflexão da plateia. As pessoas saem das sessões animadas, satisfeitas e muitas vezes agradecidas por tal tema ter sido citado pelo ator.

Um dos maiores sucessos são as imitações de cantores e figuras conhecidas, como a Aracy da Top Therm, Luan Santana, Maria Bethânia, Netinho de Paula, Tim Maia, Pabllo Vittar, Alcione, entre vários outros. Para escolher esses personagens, o ator considera artistas de seu gosto, aqueles que não estão em sua playlist e os que têm grande apelo popular, dos quais as pessoas falam e que até viraram memes na internet.

Ainda nesse universo musical, uma das grandes novidades da turnê 2019, Massa apresenta o esquete “Gospelzão 2000”, no qual transforma as letras de funk em música gospel – adequando-as a temas de diferentes religiões. Uma maneira divertida de unificar qualquer crença. Outro quadro de bastante sucesso e que viralizou na internet é o “Tutorial de Dança”, no qual o humorista ensina – de forma parecida com o Telecurso 2000 – passos básicos de dança em diferentes estilos musicais com interação total da plateia.

O espetáculo já passou por mais de 100 cidades de 5 estados brasileiros e já foi visto por um público de aproximadamente 50 mil espectadores ao longo desses três anos. Durante esse período o Comediologia foi apresentado em teatros, bares, quadras de escolas e eventos corporativos, buscando sempre aprimoramentos e regionalização do show com características da região que estiver.

“Pessoas precisam de pessoas!” – Além de arrancar boas risadas, André Massa procura deixar um legado para cada cidade por onde passa por meio de apresentações beneficentes. No segundo semestre de 2018, o show arrecadou 5 toneladas de alimentos e mais de 500 litros de leite, que foram doados para instituições locais. Recentemente, além de doações de alimentos o ator também doou 3 cadeiras de rodas a um lar de idosos no interior de São Paulo. Outra iniciativa é abrir espaço para que comediantes iniciantes possam se apresentar brevemente antes de cada sessão.

Neste ano de 2019, André Massa completou 30 anos, comemora seus 10 anos de carreira e estreou em São Paulo, com uma primeira temporada que contou com 4 shows no Teatro Folha. Todas as apresentações ocorreram às sextas-feiras do mês de fevereiro em horário nobre, mais precisamente às 23h59m. A temporada teve crítica positiva com destaque em diversos portais, inclusive no famoso Blog do Arcanjo do portal UOL. A temporada terminou com gostinho de quero mais para o público, o que resultou na promessa de uma segunda temporada confirmada para estreia em junho.

Massa também atua midiaticamente com suas páginas nas redes sociais, seu perfil pessoal no Instagram, por exemplo, já soma 100 mil seguidores e sua página oficial no Facebook conta com mais de 31 mil curtidas. As páginas de humor também são o forte do artista, o mais popular é o DOIDO DOS SIGNOS no Facebook que conta com mais de 130 mil curtidas e adjacente a isso o perfil no Instagram soma mais de 37 mil seguidores, onde o assunto é signo de maneira descontraída, engraçada e com muita interatividade; outro perfil que também é de propriedade do ator é o perfil no Instagram ESSA FOI DE LASCAR, onde tem inúmeras piadas e memes com mais de 75 mil seguidores.

Natural de Porto Ferreira, André Massa é ator e empresário; roteirista, locutor, apresentador e jornalista, formado em Comunicação e Teatro. Possui 10 anos de experiência, sendo que nestes anos já integrou o quadro de apresentadores da Band/TV Clube; esteve como âncora do Festival João Rock em 2015 televisionado pela Multishow; foi apresentador do canal SBT de Ribeirão Preto e Bauru; fez parte do time de locutores das Rádios Difusora FM e Jovem Pan.

ANDRÉ MASSA EM COMEDIOLOGIA

Classificação: 12 anos

Data: 21 de junho – sexta-feira

Horário: 21 horas

Local: Theatro Capitólio – Rua Presidente Antoônio Carlos, 522 – Centro

Vendas: antecipadas no megabilheteria.com; Bilheteria do Auditório somente no dia do evento; Produção Local

Ingressos: R$ 50 inteira/ R$25 meia / R$25 + 1kg de alimento (ingresso solidário)

SINOPSE

O espetáculo traz casos e acasos do cotidiano da atual sociedade, de forma divertida com interação com a platéia. Em turnê há 3 anos, “Massa” (como é carinhosamente conhecido) já passou por mais de 70 cidades, 5 estados e soma um total de mais de 20 mil espectadores.

Comediologia, é um show de humor inteligente que se encaixa no gênero de Stand up Comedy, que traz referências do dia-a-dia e desperta empatia às pessoas que estão presentes na plateia, em meios a muitas risadas. Escrito por André Massa que além de ator também é roteirista, locutor, apresentador e jornalista.

O famoso estilo “Aracy Top Therm” também compõe o espetáculo, que conta também com imitações de personalidades como Marilia Gabriela, Alcione, Tim Maia, Pabllo Vittar, Lucas Lucco, Maria Bethânia, Luan Santana e muito mais.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Jonatas Marques