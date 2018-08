Alunos e professores do Grupo Unis comandarão diversas atividades durante a Virada Varginha 2018

Entre os dias 16 e 18 de agosto será realizada a terceira edição do evento Virada Varginha. Em 2017, durante a sua segunda edição, foram mobilizadas mais de 150 atividades e atrações totalmente gratuitas cujo propósito, em algum nível, contribuem por uma cidade e sociedade melhores.

Reforçando o compromisso com o desenvolvimento social e cultural da região, o Grupo Unis irá participar do evento promovendo e sediando inúmeras atividades com a participação de alunos e professores dos cursos de Engenharia de Produção, Educação Física, Fisioterapia e Medicina Veterinária.

Durante os três dias do evento alunos e professores do curso de Engenharia de Produção estarão presentes no ponto de informações sobre a Virada Varginha 2018 realizando atendimentos com orientações para pequenos empreendedores sobre práticas de gestão e de melhorias em seu estabelecimento. A atividade será realizada respectivamente no Calçadão, na Praça Getúlio Vargas, na Estação Ferroviária e na Praça da Vila Flamengo, nos dias 16, 17 e 18, entre as 10h e 13h.

No sábado outras quatro atividades serão realizadas com o apoio de alunos e professores do Grupo Unis. Entre as 9h e 11h acontecerá a Eco CÃOminhada pela Linha Férrea. Em um trajeto de 3km, a CÃOminhada começará na Praça da Mina e seguirá até a Vila Flamengo. A ideia é despertar o vínculo afetivo entre humanos e cães por meio do contato com uma potencial via não motorizada adequada também para o passeio com pets. A atividade conta com o apoio logístico da Dog Fitness e do curso de Medicina Veterinária.

Na ruela da Rua Rio de Janeiro, na Vila Flamengo, entre as 9h e 12h os alunos de Educação Física realizarão atividades de produção coletiva de brinquedos com uso de materiais reutilizáveis, além de gincanas e brincadeiras populares. A atuação como educadores do lazer levará o público de crianças e pais a refletirem sobre as diversas possibilidades de ocupação do tempo livre, além do reaproveitamento de resíduos bem como fortalecer as relações sociais por uma melhor qualidade de vida em nossa cidade. Haverá também uma ação da Responsabilidade Social do Unis, em que uma caixa será alocada para a doação de brinquedos a serem destinados para crianças carentes no Dia das Crianças.

Entre as 14h e 17h, no mesmo local, os alunos de Educação Física, em parceria com a comunidade, realizarão diversos jogos e brincadeiras em formato de gincana utilizando os brinquedos construídos durante a Oficina de Brinquedos Recicláveis. Serão atividades para diversas idades e habilidades realizadas com muita inclusão, sustentabilidade e diversão.

E para finalizar as atividades realizadas pelo Grupo Unis durante a Virada Varginha 2018, um festival surpreendente de pipas sem cerol vai rolar na linha férrea. Serão oferecidas até 50 pipas com linha aos primeiros que chegarem, além da produzidas pela manhã durante uma Oficina. Haverão premiações para as pipas mais estilosas, e para as que alcançarem a maior altura. A iniciativa será realizada em parceria com a Associação Feminina de Assistência Social/Varginha (AFAS), 24° BPM e alunos de Educação Física.

Neste ano, o festival tem como foco principal abraçar a causa da revitalização da antiga linha férrea, levando a comunidade a se sensibilizar e debater melhorias na via que pode ser reparada para que a própria comunidade varginhense faça uso em forma de lazer, caminhadas, ciclismo, entre outros.

A antiga linha férrea tem cerca de oito quilômetros de extensão no perímetro urbano e conecta vários bairros do extremo sul ao extremo norte de Varginha. Além disso, a Virada estará presente em praças, parques, escolas, museus, teatros, universidades e vários espaços diversos no município.

