ACIV recebe de representantes do Congresso de Direito Tributário

O presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, recebeu na manhã desta quarta-feira (9), os representantes do Congresso de Direito Tributário Matheus Trolezi (IPECONT), Marçal Serafim (UNIFAL) e Wesley Monteiro (OAB).

O evento que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro tem como objetivo difundir a discussão com advogados, contadores, acadêmicos e importantes empresários da região sobre os temas Código Tributário Nacional e a Reforma Tributária.

O Congresso contará com a participação do Deputado Federal Alexys Fonteyne, vice-líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados e defensor da PEC 045/19.

A ACIV participará ativamente dos painéis na sala 3 com o tema Compliance Fiscal e Obrigações Acessórias e na sala 9 com o tema Tributação e Desenvolvimento.

Veja toda a programação do evento:

27 de novembro, às 19h, na sede da OAB Varginha:

– Abertura do Evento com o Deputado Federal Alexys Forteyne

– Momento de Homenagens

– Mesa de Debate sobre a Reforma Tributária

28 de novembro, às 9h, no IPECONT:

– Painéis com profissionais especializados:

Sala 1: Tributação no Agronegócio

Sala 2: Tributação e Direito Médico

Sala 3: Compliance Fiscal e Obrigações Acessórias

Sala 4: Temas Atuais da Tributação no Comércio Exterior

Sala 5: Tributação e Educação Fiscal

Sala 6: Aspectos polêmicos sobre a Tributação Municipal

Sala 7: Tecnologia e Transparência Fiscal em Debate

Sala 8: Tributação na Construção Civil

Sala 9: Tributação e Desenvolvimento

Fonte e foto: ACIV