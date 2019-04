ACIV comemorou seus 95 anos em evento nesta manhã

Aconteceu nesta sexta (05), um café em comemoração aos 95 anos da Associação Comercial de Varginha. O evento realizado na sede da entidade, contou com a presença de várias autoridades da cidade e marcou o lançamento da nova marca da ACIV. Mais de 40 pessoas estiveram presentes.

O Capitão Alexandre Milhomem Silva, representando a Polícia Militar e a secretária de educação, Rosana Carvalho, representando a Prefeitura, falaram da importância da ACIV para a cidade de Varginha. Destacaram a parceria da Associação tanto com a PM, quanto com a Prefeitura, em projetos desenvolvidos por ambos. Aproveitaram para parabenizar e agradecer aos esforços da ACIV, para estar sempre presente em assuntos como: segurança, educação, comércio, indústria, lazer, entre tantos outros.

“Sabemos que a ACIV é uma instituição de extrema importância para o munícipio, principalmente nos setores de comércio, indústrias, agropecuária e serviços. Temos orgulho de sermos parceiros da ACIV e tê-la como nossa parceira. São vários projetos realizados juntos na área da segurança pública, como: Rede de Escolas Protegidas e Rede de Comerciantes Protegidos. A ACIV é comprometida em nos ajudar a levar a segurança e tranquilidade para toda a população. Então fica aqui nosso parabéns por este dia e por tudo o que a ACIV representa”, disse o Capitão Alexandre Milhomem Silva.

O presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, falou do início da Associação, destacando o trabalho realizado por todos os ex-presidentes e suas diretorias. O presidente falou sobre os serviços, produtos e convênios oferecidos pela ACIV, com ênfase nos eventos realizados. Contou das novidades já confirmadas para este ano e projetos que em breve estarão em vigor. Parabenizou a todas da ACIV Mulher, pelo trabalho que vem sendo realizado, sempre com seu empoderamento feminino.

“Vemos a Associação Comercial de Varginha como grande desenvolvedor do comércio da cidade, a gente tem uma parceria muito grande e temos enorme orgulho disso. E juntos sempre estamos tentando promover o desenvolvimento do comércio e indústria de Varginha”, falou Rafael Sena, superintendente do Via Café Garden Shopping.

Para encerrar, foi apresentada a nova marca da Associação, uma logo mais moderna e dinâmica. E para comemorar o aniversário, o presidente Anderson de Souza Martins, cortou o bolo de 95 anos da entidade.

Fonte e foto: ACIV