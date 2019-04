Acidentes são registrados nas Avenidas do Contorno e Ana Jacinta

Dois acidentes foram registrados em Varginha, durante o final de Semana.

Na sexta-feira (5), uma carreta perdeu o controle e virou na pista, interditando o trânsito na Avenida do Contorno, na curva antes do radar. Os motoristas precisaram fazer o contorno pela Avenida Salum Assad, entrando no bairro Santa Luiza para poder voltar para a rodovia.

Policiais estiveram no local mas não foi informado sofre vítimas.

No bairro Bom Pastor, duas motos se envolveram em um acidente na Avenida Ana Jacinta, na tarde deste domingo (7). Duas vítimas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino foram encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas discutiram no local e uma delas estava armada com uma faca. A PM foi acionada e apura o caso.

Fotos: Varginha 24H