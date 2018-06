Acesso à Vila Pinto II é fechado por obras

Desde esta segunda-feira (25), o acesso à Vila Pinto II está interrompido nos próximos dias devido às obras de canalização no cruzamento da Rua Amir Reis, próxima a Plínio Salgado com a Avenida Brasil, em Varginha.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SOSUB), informa que o tráfego, tanto para veículos, como para pedestres estará interditadonos dois sentidos (bairro-centro e centro-bairro) nesta quarta-feira (27) e quinta-feira (28).

A Avenida Plínio Salgado é um dos pontos de Varginha que sempre alaga com os temporais. De acordo com a Prefeitura, a rede pluvial é antiga e com o crescimento dos bairros ao longo dos anos, a área de escoamento da água da chuva diminuiu. Parte da enxurrada passa pelo local, o que contribui com as inundações na rua e nas casas.

Mudança transporte coletivo

Devido à instalação de manilhas em 250 metros de extensão da via, está interrompida a passagem do Transporte Coletivo pelo local. Com isso, a Linha 6A (Santa Maria/Bom Pastor) fará o trajeto da Linha 13 (Alameda do Café) nas imediações do bairro Boa Vista e Bela Vista.

Quando o ônibus chegar no Bom Pastor ele passará pela Avenida Tancredo Neves, Rua Presidente Kennedy, Avenida Arthur Salviolo Lima, Avenida Dr. José Marcos, seguindo pela Avenida Catarina Limborço, saindo na Praça Santa Cruz.

O ônibus não passará pela Michel Manssur, Rua José Teixeira Resende, Rua João Batista Ribeiro, Rua Laércio Silva Massoti, Rua Isaura Conceição Mambelli, Rua Honório Benedito Ottoni, Rua Dr. Astolfo Tibúrcio e Rua Gilberto P. Resende, na Vila Pinto II.

Foto: Guilherme Campos/CSul