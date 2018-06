9º BBM realiza exposição de materiais da corporação

Neste sábado (30) e domingo (1º), o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realizará uma exposição de materiais da corporação, no Via Café Garden Shopping.

A ação é realizada em comemoração ao Dia do Bombeiro Brasileiro, celebrado na próxima segunda-feira, 02 de julho.

O stand com os materiais expostos funcionará no corredor que dá acesso ao cinema, das 10h às 22h no sábado e, das 11h às 22h, no domingo.

Estarão expostos materiais utilizados pelos militares em ocorrências diversas como, busca e resgate (áreas de selva, soterramentos, desabamentos, entre outras), salvamento em altura (locais de difícil acesso como edificações, em que são utilizadas técnicas de rapel e tirolesa), atendimento pré-hospitalar (acidentes de trânsito, vítimas de traumas, etc.) e combate a incêndio, com a demonstração de roupas especializadas, equipamentos de combate às chamas, entre outros itens.

“Objetivo dessa exposição, além de estreitar laços com a comunidade sulmineira, é enfatizar o importante trabalho desenvolvido pelos bombeiros que, diariamente, atuam nas mais variadas situações de urgência e emergência na região”, afirma a gestora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta.

Dia Nacional do Bombeiro Militar e Semana de Prevenção e Combate à Incêndio

Na próxima segunda-feira (2), às 10h, o comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, coronel Giuvaine Barbosa de Moraes e o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros, tenente coronel BM Alexandre Humia Casarim, realização uma solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar e a Semana de Prevenção e Combate a Incêndio.

Ação será realizada no auditório do Sest/Senat, na Avenida Professor Carvalho, nº 313, bairro Semionato.

Simulado de operações em desastre

Ainda neste domingo, das 7h às 11h, será realizado uma simulação de operações em desastre, no shopping.

A ação é promovida por meio de uma parceria entre o centro de convivências, o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e o CISSUL SAMU, com apoio da Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal.

O treinamento é voltado para os alunos do curso “Estágio Básico de Sistema de Comando de Operações”, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, que acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, e tem o objetivo de treinar os participantes em operações em desastre e atendimento pré-hospitalar.

Para a ação, será utilizado um grande efetivo, com equipamentos e procedimentos reais, para retratar de forma verdadeira uma situação de emergência no shopping.