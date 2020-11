Eleitores da Comarca de Varginha vão às urnas no próximo domingo

Zona eleitoral 281, que abrange Varginha, Elói Mendes e Carmo da Cachoeira soma 128.608 eleitores

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto destaque: Elza Fiúza/Agência Brasil

No próximo domingo, dia 15 de novembro, 99.159 varginhenses deverão ir às urnas para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores nas Eleições Municipais 2020. Os eleitores devem levar caneta e estar fazendo uso de máscara para evitar a disseminação do novo coronavírus. Vale ressaltar que, para votar é necessário estar portando documento original com foto.

Em Varginha, são sete candidatos à prefeitura, são eles Anderson Martins e seu vice Prof. Guilherme Dias (PSDB), Demétrio Junqueira e seu vice Wender Reis (Rede Sustentabilidade), Jonas Loureiro e sua vice Elida Erbst (PCdoB), Maria da Penha e seu vice Nelson Pereira (PSOL), Rogério Bueno e seu vice Mário Ribeiro Duarte (PSB / PV), Vérdi Lucio e seu vice Leonardo Ciacci (Avante / Progressistas) e Zacarias Piva e seu vice Dr. Vismário (PSL). Ao todo, são 399 candidatos ao cargo de vereador.

A zona eleitoral 281, que abrange as cidades de Varginha, Elói Mendes e Carmo da Cachoeira soma 128.608 eleitores e 276 seções. Em Varginha, as sessões eleitorais serão distribuídas em 43 locais de votação; a consulta do local poderá ser conferida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vale ressaltar que, a consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Por meio da opção Consulta por nome é possível verificar o número do título.

Carmo da Cachoeira

Em Carmo da Cachoeira, três candidatos concorrem à prefeitura são eles, Bia e seu vice Ponhá (PP), Helcio Reis e seu vice Zalo (PTB); Juliano Cipó e seu vice Pedrinho da Vanilda (Cidadania); e 93 candidatos concorrendo ao cargo de vereador, o município conta com 11.125 habitantes.

Elói Mendes

Já em Elói Mendes, são quatro candidatos à prefeitura, Bebeth e seu vice Dr. Yuri (PSD), Beto da Pamonha e seu vice Marcio Roberto (AVANTE), Douglas e Rejão do Grupo de Oração (PP); Paulo Roberto e seu vice Keko (PV). Na cidade, são 114 candidatos concorrendo ao cargo de vereador.