5ª da Boa Música incentiva bandas com músicas autorais e anima público que lota Estação

O projeto 5ª da Boa Música cumpriu mais uma vez na noite desta quinta-feira (15/08) algumas de suas funções: abrir espaço para bandas iniciantes e que têm composições próprias. A banda Untitled, de Três Corações, trouxe pela primeira vez músicas do estilo pós-punk para a Estação Ferroviária. Com apenas um ano de estrada, o grupo apresentou no repertório dez músicas autorais como My Love e Mirrors, além de covers de outras que marcam o pós-punk como a Shadowplay, da banda inglesa Joy Division.

“Melhor impossível! A galera e som foram 100%! Quanto mais rápido a gente puder voltar para Varginha, nós vamos voltar. Foi ótimo participar e ser uma das bandas entre tantas que passaram por aqui nestes 10 anos”, disse o vocalista Vítor Sávio ao final do show, que reuniu centenas de pessoas, mesmo com o frio registrado ontem na cidade. O show contou com a performance de Patrick Francisco (contrabaixo) e Matheus Fellipe – Xico (bateria).

Para o biólogo Rubens Scatolino, o 5ª da Boa Música “é um marco cultural de Varginha, que, toda quinta-feira, traz uma mostra da cultura brasileira. Para gente é muito bom, porque é um espaço familiar que atende a pessoas de todas as idades. É um ambiente muito agradável”. Para a estudante de publicidade Renata Rodrigues, “o legal do projeto é poder estar com os amigos curtindo uma música”. Ela destacou ainda a segurança feita pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal, que trazem mais tranquilidade para os frequentadores.

A noite contou ainda com uma homenagem ao desenhista varginhense Ender Alberto de Oliveira que recebeu o Certificado de Mérito Cultural por ter criado a logo do 5ª da Boa Música de forma voluntária. Esta foi a edição nº 357, que na última terça-feira (13/08) completou 10 anos de existência. A iniciativa é da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural. As bandas interessadas em participar devem fazer o cadastro pelo site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/cadastrodebandas.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha