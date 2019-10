2º October Festival será nos dias 19 e 20 na Praça do ET

Pin Compartilhar 0 Compart.

Sensações marcantes para se tornarem inesquecíveis; Essa é a proposta diferenciada do 2º October Festival (Festival de Outubro), que será realizado em Varginha, nos dias 19 e 20 de outubro, na Praça do ET.

O evento, com entrada gratuita, reunirá as melhores cervejarias artesanais do Sul de Minas, estandes de comidas saborosas e apresentações de seis bandas de Rock e Pop, das 11h às 22h, nos dois dias.

Segundo o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, “o festival, que está em sua segunda edição, vem para promover causas, ideias e conceitos, por meio da gastronomia e cultura, provocando os afetos e da sensibilidade do público”, ressaltou.

Para o secretário municipal de Turismo e Comércio de Varginha, Barry Charles Silva Sobrinho, “a primeira edição no ano passado foi sucesso absoluto. Esse estilo de evento, voltado para a gastronomia, atrai turistas e visitantes, proporcionando entretenimento saudável para a população de Varginha, além de fomentar o comércio local. O October Festival de 2019 não será diferente, vai ser sucesso e é muito bem vindo para a nossa cidade”, concluiu.

Principais objetivos

• Promoção turística e comercial – divulgar Varginha e região através da gastronomia e cultura, como forma de atrair pessoas. A principal função é gerar a indução turística, que aumenta a renda dos bares, restaurantes e a rede de hospedagem.

• Desenvolvimento do pequeno empreendedor – a visibilidade do evento irá colocar em evidências, os processos de produção das microcervejarias da região, pontuando a integração do produtor com bares, restaurantes e principalmente com o público. A aproximação entre os setores e o público gera um processo virtuoso de desenvolvimento sustentável, alinhado com a melhoria da qualidade da oferta.

• Promoção – o evento tem como resultado a promoção dos estabelecimentos locais participantes e patrocinadores, como resultados no faturamento, promoção e a ampliação da carteira de clientes.

• Cultura – o evento irá promover o melhor da gastronomia da nossa região, mostrando detalhes, sabores e cores da gastronomia mineira e a sua fusão, valorizando os chef’s e cozinheiros locais. Além disso, divulgar os artistas e músicos, mostrando seus trabalhos autorais ao público.

Evento é uma iniciativa e realização do Conselho Municipal de Turismo de Varginha (Comtur), com a co-realização do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV) e Secretária Municipal de Turismo e Comercio (SETEC).

Texto: Ana Luísa ALves