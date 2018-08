1ª Mostra Offcine de Cinema – Filme sobre abuso sexual infantil será exibido no Theatro Capitólio

O curta-metragem Cão Maior, que estreou em maio durante uma mesa de debate que contou coma nadadora olímpica Joanna Maranhão debatendo abuso infantil junto da escritora Andrea Viviana Taubman, autora do livro “Não me toca, seu boboca!”, será exibido em Varginha, na próxima quinta-feira, dia 30, às 10:00, dentro da programação da Mostra Offcine de Cinema.

Filmado em Poços de Caldas, o filme é uma adaptação do conto homônimo premiado do escritor Alessandro Thomé, adaptado e dirigido por Marcelo Leme. Por se tratar de um tema tão complexo, os realizadores decidiram fazer uma abordagem simples e poética, a partir de imagens que salientassem o drama de uma criança oprimida pela violência, tal como acontece com milhares de pessoas.

O curta-metragem pode incitar debates sobre o tema do abuso sexual infantil e também sobre violência contra a mulher. “Se o filme conseguir fazer com que o espectador pense sobre o que viu, então teremos conquistado um dos objetivos que é justamente provocar o público a olhar para este tema, a olhar bem de perto. Não adianta fingirmos que isto não acontece. Acontece! E acontece o tempo todo”, diz o realizador Marcelo Leme.

Cão Maior representa a recente produção cinematográfica de Poços de Caldas. Narrada pela protagonista, a obra conta a história de uma jovem apaixonada por estrelas que, desde muito nova, refugiou-se em um mundo imaginário para escapar de sua realidade opressiva.O filme conta com o trabalho de fotografia de Lígia Maria e Lalo Almeida, além de nomes como Fernanda Novaes, Lalo Almeida e Mariana Pellegrinelli no elenco.

Qualquer pessoa que desejar exibir o filme, pode entrar em contato com os realizadores através do e-mail: curtacaomaior@gmail.com

Fonte: Divulgação/Equipe do filme