🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

🎭 Peça infantil “Chaves e a Fábrica de Papel”Horário: 14h e 15hLocal: Biblioteca Pública – Pça. Gov. Benedito Valadares, 141Convites esgotados

▶ Sábado (13/04)

💃 Apresentação projeto “Ballet para Todos”

Horário: 9h

Local: Cemei Hortência Corina Ferreira (Rua Marcelino Rezende,72 – Catanduvas)

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-3cs

🤣 Show “Ary Toledo 5.4”

Horário: 20h30

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (35) 3221-9498

+ info: wp.me/p3Gdhw-37Q

▶ Domingo (14/04)

🎼 2º Arte e Cultura na Praça

Horário: 14h

Local: Aqua Club (Avenida Ayrton Senna Silva, nº 2000)

+ info: wp.me/p3Gdhw-3bb

Último dia

🎨 Casa do Artesão – Associação de Aposentados (venda de produtos artesanais)

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: Via Café Garden Shopping (ao lado Supermercado BH)

+ info: wp.me/p3Gdhw-36C

▶ Segunda-feira (15/04)

🎨 Casa do Artesão – Assoart (venda de produtos artesanais)

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: Via Café Garden Shopping (ao lado Supermercado BH)

A exposição prossegue até 14/05

▶ Terça-feira (16/04)

🗳 Eleição membro da classe artística – Conselho Deliberativo da Fundação Cultural

Horário: 19h30

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-3aS

🐰 Peça infantil “As Aventuras do Coelho Pascoal”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Pública (Pça Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro)

Convites esgotados

▶ Quarta-feira (17/04)

🐰 Peça infantil “As Aventuras do Coelho Pascoal”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Pública (Pça Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro)

Convites esgotados

▶ Quinta-feira (18/04)

🎶 5ª da Boa Música: recesso. O projeto retorna em 25/04 com Vanderson Lopes.

▶ Até 26/04

🖼 Exposição “Monteiro Lobato: o maravilhoso universo do sítio”

Horário de visitação: seg a sex – 7h às 11h / 13h às 17h

Local: Biblioteca Pública – Pça. Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-37q

✅ Vem aí…

🚗 2º Varginha Volks Fest

Data: 26 e 27/04 (sábado e domingo)

Local: Praça do ET / Concha Acústica

+ info: fb.com/events/2224269894492106/

🎨 Feira de Maio de Artesanato

Data: 08 a 11/05

Local: Praça do ET

👨‍🎤 Erasmo Carlos no projeto Na Rota da Boa Música

Data: 11/05 (sábado)

Horário: 21h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Pré-Festa (35) 3015-1211

+ info: fb.com/events/407041510081761/

🦈 Baby Shark – Live Musical

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 16h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (35) 3221-9498

+ info: fb.com/events/421709705262786/

📞 Mais informações pelo (35) 3690-2700.