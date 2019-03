Vivo lança banda larga e TV com Vivo Fibra em Varginha

Como pacote promocional, a Vivo oferecerá até quatro vezes mais velocidade na Vivo Fibra, ou seja, na contratação do plano de 50 Mega, o cliente navegará com uma velocidade de 200 Mega. Já aqueles que optarem por um plano de 100 Mega, poderão degustar uma experiência de 300 Mega. Promoção válida por um ano a partir da data de aquisição;

Clientes Vivo Fibra ainda receberão um bônus de até 60 GB, todo mês, nos planos de celular Vivo, por 12 meses;

Para os clientes corporativos, a Vivo também oferecerá degustação em dobro por um ano. Neste perfil, o cliente que contratar a Vivo Fibra de 100 Mega, levará 200 Mega de velocidade. Além disso, os clientes que comparem a oferta com móvel, levam também o dobro de franquia de dados nos planos de celular Vivo.

Varginha, 13 de março 2019 – A Vivo anuncia a chegada de sua rede de fibra (FTTH) de última geração à cidade de Varginha, no sul do estado de Minas Gerais. Com planos de banda larga de até 300 Mega, a oferta da empresa atenderá tanto cliente residencial quanto empresas de todos os portes nos bairros que serão atendidos. Varginha é a primeira cidade do cronograma de municípios selecionados pela Vivo para receber a rede de fibra em 2019.

A Vivo também fornecerá serviço de TV por assinatura pela mesma rede de fibra, o IPTV, com melhor qualidade de imagem, som e conectividade. A TV por assinatura da Vivo possui mais de 110 canais em HD, e todos os pacotes contam com uma plataforma de vídeo sob demanda com mais de 20 mil títulos (gratuitos e pagos), incluindo filmes, séries de sucesso e programas de TV para assistir quando e onde quiser. Além disso, o cliente pode contar com mais de 53 canais ao vivo no celular ou no tablet, que é a maior programação ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura.

“Varginha é uma cidade extremamente importante e estratégica para a Vivo e, por isso, estamos fazendo aqui o primeiro lançamento de fibra em 2019. A partir de agora, a cidade entrará para o crescente grupo de municípios que pode contar com o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultra velocidade e TV por assinatura no país. Os clientes poderão navegar na internet com muito mais velocidade., jogar online, ver vídeos em alta resolução, trocar documentos e arquivos, usar aplicativos que exigem muita banda com mais velocidade, além de estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo”, afirma Renato Gomes, diretor Regional da Vivo em Minas Gerais.

Serviços residenciais

Os clientes poderão usufruir da conexão da Vivo de forma completa: banda larga residencial (com planos de até 300 Mega e serviços digitais), TV por assinatura e telefone fixo. Para novas aquisições, o cliente que adquirir a banda larga de 50 Mega levará para casa quatro vezes mais velocidade, ou seja, 200 Mega, por 12 meses a partir da data de aquisição. O combo com banda larga (50 Mega), TV por assinatura (Super HD) e telefone fixo (Ilimitado Local) sai por R$ 204,89.

Com os serviços digitais, dependendo do plano contratado de banda larga, o cliente poderá ter acesso a conteúdo exclusivos do Cartoon Network Já!, com desenhos e programação infantil; Discovery Kids On!, com jogos, atividades interativas e séries; FOX Premium, com séries exclusivas; Vivo Games4U, com jogos para baixar e jogar online, notícias e novidades do mundo dos games; WatchESPN, com jogos ao vivo, vídeos sob demanda e a melhor programação dos canais ESPN, e Esporte Interativo Plus, com conteúdo esportivo 24 horas.

A Vivo ainda conta com mais uma novidade: a integração do serviço de streaming da Netflix à plataforma da Vivo TV. Com essa experiência integrada, os assinantes do serviço de streaming que adquirirem Vivo TV poderão acessar seus conteúdos favoritos por meio do menu principal ou acessando o canal 710. E quem ainda não tem assinatura Netflix poderá fazê-la diretamente pela TV. A iniciativa faz da Vivo a única operadora de telecomunicações no Brasil a oferecer o acesso ao serviço da Netflix com os demais canais de TV por assinatura.

Serviços corporativos

Os clientes corporativos também poderão aproveitar a degustação em dobro. Na oferta promocional, a empresa que contratar a Vivo Fibra de 100 Mega terá o dobro da velocidade, ou seja, 200 Mega, durante um ano a partir da aquisição, por apenas R$ 99,99 no combo. Além disso, os clientes que comparem a oferta com móvel, levam também o dobro de franquia de dados nos planos de celular Vivo.

Com a melhor tecnologia de conexão, as empresas de todos os portes poderão contar com ofertas de Internet Dedicada. Opção completa que atende da mais simples à mais sofisticada necessidade da empresa, onde a conectividade se mantém sempre presente, e com serviços exclusivos, como a gestão proativa da rede, balanceamento e priorização de tráfego, segurança contra ataques cibernéticos, dentre outros.

Na voz, a empresa oferece o Vivo PABX na Nuvem que virtualiza o PABX convencional da empresa, gerando ganhos de eficiência, produtividade e redução de custos com manutenção. O PABX na Nuvem é uma comunicação empresarial unificada, que integra serviços de voz, vídeo e mensagens instantâneas, em diferentes dispositivos como softphones, PCs, tablets e smartphones.

Apps para ter autonomia

Os benefícios continuam: pensando em ir além de uma conexão excelente e oferecer serviços e soluções para que os clientes façam o melhor uso de sua internet, clientes Vivo Fibra já contam com o aplicativo Smart Wi-Fi, que funciona como um “controle remoto” do modem e possibilita ao usuário executar tarefas sem ajuda técnica, como turbinar o sinal de Wi-Fi e trocar a senha do roteador; já com o aplicativo Meu Vivo Fixo, o cliente, dentre outras possibilidades, resolve questões técnicas com autonomia e de forma remota diretamente pelo celular ou pelo portal: www.vivo.com.br/meuvivo

Cobertura

Os bairros que serão contemplados com a rede de fibra da Vivo nesta primeira fase são:

Novo Horizonte, Jardim Canaa, Vila Isabel, Alta Villa, Santa Luzia, Jardim dos Pássaros, Jardim Andere, Jardim Mariana, Jardim Vale dos Ipês, Vila Verônica, Santana, Urupês, Jardim Atlântico Sul/Jardim Simões, Parque Residencial Rio Verde, Residencial Rio Verde, Jardim Vale Verde, Jardim Ribeiro, Santa Luiza, Parque Residencial Jardins do Agápe, Industrial Reinaldo, Foresti, Vila Andere II, Vila Andere I, Jardim Santa Tereza, Conjunto Habitacional Centenário, Conjunto Minas Gerais.

Na segunda fase, a partir do mês de maio, os bairros são: Residencial Belo Horizonte, Parque Mariela, Parque São José, Vila Verde, Vila Bueno, Vila do Pontal, Parque Ozanam, Vila da Floresta, Jardim Morada do Sol, Vila Pinto, Vila Limborco, Parque Catanduvas, Jardim Petrópolis, Vila Floresta, Vila Moraes, Vila Ipiranga, Três Bicas, Jardim Colonial, Jardim Cidade Nova, Santa Maria, Vila Belmiro Josefina, Vila Flamengo, Jardim Zinoca, Campos Elíseos, Vila Dona, Vila Barcelona, Vila Mendes, Bom Pastor, Centro, Parque do Retiro, Parque Boa Vista, Vila São Geraldo, Pinheiros, Bela Vista, Parque das Américas, Jardim Bouganville.

Para adquirir os produtos e serviços da Vivo, o cliente pode ir a uma das duas lojas da operadora nos seguintes endereços: Av. Rio Branco, nº 280, e Rua Presidente Antônio Carlos, nº 626, ambas no Centro. Se o cliente quiser pode, também, acessar o site www.vivo.com.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento no 103 15. Já para aquisições corporativas, o cliente poderá entrar em contato pelo 0800 700 5025.

A Vivo em Minas Gerais

Com esse lançamento, a Vivo passa a oferecer banda larga em 14 cidades no Estado, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Governador Valadares, Timóteo, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Divinópolis, Poços de Caldas, Uberlândia e Varginha. No segmento móvel, a Vivo segue na liderança com mais de 8,6 milhões de clientes e market share de 39,8%. Somente em pós, essa liderança é de 50,5% e no pré-pago é de 31,8%. Especificamente no DDD 35, a Vivo é líder com 50,6% de participação de mercado, com 62,1% de Market share nos pós pago e 42,1% no pré-pago.

A Vivo também é líder em cobertura no Estado com 822 municípios atendidos, o que representa cobrir 99% da população do Estado. Em 3G, a operadora lidera com 821 municípios e, no 4G, a Vivo também se mantém em primeiro lugar, levando sua cobertura a 485 municípios.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Divulgação Evento de lançamento